Reforma sobre Fiscalía no indica la salida inmediata de Verónica Hernández: Ahued 

noviembre 27, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La aprobación de la reforma que modifica la temporalidad y elección del titular de la Fiscalía General del Estado hecha por el actual Congreso del Estado, no implica la salida inmediata de Verónica Hernández Giadáns de la dependencia, aclaró el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuill.

En entrevista, el encargado de la política interna del estado de Veracruz recordó que una vez aprobada la reforma en el Congreso, al ser una reforma constitucional, tiene pendiente que los municipios en sus cabildos se apruebe y tenga validez y se haga la publicación en Gaceta Oficial.

“No te puedo decir (si hay perfiles vistos) porque la que está trabajando es la fiscal actual, ella decidirá, ha hecho una buena labor y será ella la que decida qué pretende hacer”, aseveró.

Consideŕo que los rumores sobre la salida inmediata de la Fiscal Verónica Hernández Giadáns, se debió a la aprobación de la reforma.

“Hay que preguntarle a ella qué deseos tiene. Yo la veo todos los días en la mesa de seguridad, con un trabajo muy cercano a la gobernadora. Será ella quien decida qué pretende hacer, derivado del trabajo profesional que realiza”.

El cambio o no de la titularidad debe ser institucional y una resolución que tome la gobernadora Rocío Nahle García, pero habrá que esperar que los municipios avalan la reforma.

“Una reforma que es correcta para agilizar de alguna manera los tiempos de 9 años a cuatro y seamos evaluados como todos para que si están funcionando la imparticipación de justicia que tenga ratificación o deje el encargo en cualquier momento”.