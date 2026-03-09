Arena Macuiltepetl podría quedar en manos de la Conade para pagar deuda de Centroamericanos

marzo 9, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El complejo deportivo Nido del Halcón se pondrá a disposición de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) como parte de la renegociación de la deuda que mantiene el estado desde el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García.

En entrevista, la mandataria dio a conocer que no se ha recibido el inmueble oficialmente, pues fue construido por un particular.

Adelantó que mantuvo diálogo con el director general de la Conade, Romel Pacheco y con la presidenta de la República para que este espacio sea usado por la federación, como parte de un acuerdo para reducir el adeudo.

“Veracruz tiene una deuda económica muy grande con la Conade. Entonces, en la renegociación yo les puse en la mesa… que sería una forma de que fuéramos también liquidando una deuda que se tiene añeja, muy grande; esa deuda viene desde el gobernador Duarte”.

Además, dijo que esto permitirá darle uso a la Arena Macuiltepetl, luego de que no se cuenta con un equipo profesional de basquetbol.

Esto será una manera de que Veracruz salde la cuenta, incentive el deporte y ocupen las instalaciones como un centro de alto rendimiento que permita atraer competencias y turismo deportivo a la capital veracruzana.

Fue el gobernadora Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer en el 2024 que la deuda con la CONADE es de 2 mil 400 millones de pesos, derivados de irregularidades detectadas en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.