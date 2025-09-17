Nido del Halcón podría ser inaugurado en octubre

septiembre 17, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El llamado Nido del Halcón o Arena Macuiltepetl podría ser inaugurada en el mes de octubre, consideró el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Leonardo Cornejo Serrano, es decir, 11 meses después a la fecha establecida en la administración del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Y es que, originalmente esa obra que se realiza en la capital del Estado estaba programada para su conclusión en el mes de noviembre, posteriormente se retrasó para el mes de marzo y ahora se sabe que será hasta octubre, con un sobrecosto de 200 millones de pesos.

Entrevistado posterior a la Guardia de Honor que realizó en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, el funcionario estatal dijo que la obra está bajo una revisión de la Contraloría Interna.

“Es una obra que está por terminar en el mes de octubre. Está concluyéndose, también está bajo una revisión de la Contraloría interna. Eso ya en su momento lo estará señalando”.

En torno al retraso para la entrega, aseguró que se debe a una responsabilidad de la empresa, pues está desfasada.

“La tardanza creo que principalmente fue por incapacidad de supervisión de la obra (…) La sanción para la empresa dependerá de la Contraloría interna. Insisto, ellos están llevando a cabo esta auditoría, no solamente a este proyecto, sino a todos los que se hicieron en el último año de la administración anterior”.

Asimismo, considero que se trata de atrasos atribuibles principalmente la velocidad de ejecución y reconoció que era el Instituto de Espacios Educativos el que desarrolló el proyecto en el gobierno anterior y ahora la SIOP da continuidad a la entrega.

“Eso está en revisión de la Contraloría interna y esa obra fue desarrollada por la administración anterior, por Espacios Educativos; como SIOP, nosotros terminamos lo que estaba pendiente para la entrega, el estadio ya está terminado”.

El titular de la SIOP dijo que además de la obra del Nido del Halcón, la administración anterior dejó pendientes la del Estadio “Luis Pirata Fuente” y cuatro carreteras que están en proceso de revisión.