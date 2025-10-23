Anuncian gran rumbata de Carnaval y presentación de candidatos a la Corte Real 2026

octubre 23, 2025

***El Comité de Carnaval hace un cordial llamado a todas y todos los veracruzanos a asistir a este colorido desfile, donde podrán conocer a las y los aspirantes a la Corte Real del Carnaval 2026, este 24 de octubre.

Veracruz, Ver., 23 de octubre de 2025.- El Comité de Carnaval anunció una gran rumbata para la presentación oficial de las y los candidatos que aspiran a representar la alegría, la identidad y la tradición del puerto de Veracruz.

Con el registro de dos aspirantes a Reina Infantil, este jueves cerró la convocatoria para integrar la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2026, quedando las candidaturas de la siguiente forma:

Reina

• Candidata: Fernanda Pumar Gómez

Distintivo: Blanco

Reina infantil

• Candidata: Maryelli Sabela Torres Delgado

Distintivo: Rosa

• Candidata: Regina Torrecilla Delgado

Distintivo: Rojo

Rey del Carnaval

• Candidato: José Mario Sánchez Ucha

Distintivo: Blanco

• Candidato: Bernardino Jiménez Revuelta “Nayo”

Distintivo: Dorado

• Candidato: Jorge Jair Torres Espejo “Chiliwily”

Distintivo: Amarillo

Rey Infantil

• Candidato: Gael Santiago Segura Rangel

Distintivo: Rojo

El regidor octavo del Ayuntamiento de Veracruz, con la comisión de Carnaval y Turismo, Daniel Martín Lois, y Luis Valdés Salamanca, presidente del Comité de Carnaval de Veracruz, informaron que la rumbata se realizará este viernes 24 de octubre a partir de las 16:00 horas, con un recorrido que partirá de la avenida Independencia, esquina Emparan hasta llegar al Zócalo porteño, e invitaron a la gente a sumarse a este festejo de color y algarabía.

Cabe recordar que la convocatoria se amplió previamente para dar oportunidad a quienes no pudieron inscribirse dentro del plazo inicial debido a la solidaridad mostrada por la población veracruzana, que se volcó a apoyar a las comunidades afectadas por la contingencia en la zona norte del estado.

La rumbata será una oportunidad para que la ciudadanía conozca a las y los aspirantes de todas las categorías, compartiendo con ellos la alegría y el entusiasmo que caracterizan a esta fiesta emblemática. Es un momento para disfrutar del color, la música y la tradición que harán del Carnaval de Veracruz 2026, en su edición 102, la fiesta de todos.

El proceso de elección de la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2026 continuará conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, especificándose que, en el caso de que solo exista un candidato o candidata, como ocurre actualmente en las categorías de la Reina y del Rey Infantil, se deberán contabilizar los votos mínimos de confirmación de continuidad para hacerse acreedores a la designación.