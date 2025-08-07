Anuncian a los 30 nominados al Balón de Oro 2025
agosto 7, 2025
La prestigiosa revista France Football ha publicado la lista de los 30 jugadores que estarán en París durante la ceremonia del galardón individual más codiciado por el mundo del fútbol. El lunes 27 de octubre de 2025 se dará a conocer al ganador del Balón de Oro, gracias a la votación de periodistas de todo el mundo que califican el mejor rendimiento de la temporada.
Como cada año, se inlcuyen a los futbolistas que más aportaron durante el año futbolístico a nivel de clubes y de selecciones. Entre los parámetros que más se miden son la Champions League, la liga del país del que provenga, torneos internacionales con sus selecciones, y el desempeño que se plasma en estadísticas.
La lista que se presentó está integrada por:
Jude Bellingham
Ousman Dembélé
Gianluigi Donnaruma
Désiré Doué
Denzel Dumfries
Serhou Guirassy
Viktor Gyökeres
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Kvicha Kvaratskhelia
Robert Lewandowski
Alexis Mac Allister
Lautaro Martínez
Kylian Mbappé
Scott McTominay
Nuno Mendes
Joao Neves
Michael Olise
Cole Palmer
Pedri
Raphinha
Declan Rice
Fabián Ruíz
Mohamed Salah
Virgil Van Dijk
Vitinha
Florian Wirtz
Lamine Yamal
Vinicius Jr.
Entre los futbolistas que más méritos consiguieron para estar en el top, se dividen entre las plantillas del PSG y del Barcelona. Los más destacados del equipo parisino son Ousmane Dembélé y Vitinha, mientras que del conjunto catalán son Lamine Yamal y Raphinha. Con amplias posibilidades de que el Balón de Oro lo gane un jugador del reciente campeón de Champions.
El más reciente futbolista en recibir este premio, fue el mediocamposta español, Rodri Hernández, en un polémico resultado frente a Vinicius Jr; y el último jugador francés que recibió el título de mejor del mundo, fue Karim Benzema, en 2022. Con la creciente irrupción de nuevos talentos en los equipos de las ligas top, las votaciones cada vez dividen más puntos sobre un posible ganador que obtenga una clara diferencia.