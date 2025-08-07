Anuncian a los 30 nominados al Balón de Oro 2025

agosto 7, 2025

La prestigiosa revista France Football ha publicado la lista de los 30 jugadores que estarán en París durante la ceremonia del galardón individual más codiciado por el mundo del fútbol. El lunes 27 de octubre de 2025 se dará a conocer al ganador del Balón de Oro, gracias a la votación de periodistas de todo el mundo que califican el mejor rendimiento de la temporada.

Como cada año, se inlcuyen a los futbolistas que más aportaron durante el año futbolístico a nivel de clubes y de selecciones. Entre los parámetros que más se miden son la Champions League, la liga del país del que provenga, torneos internacionales con sus selecciones, y el desempeño que se plasma en estadísticas.

La lista que se presentó está integrada por:

Jude Bellingham

Ousman Dembélé

Gianluigi Donnaruma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Kvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabián Ruíz

Mohamed Salah

Virgil Van Dijk

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Vinicius Jr.

Tal vez te interese: Inflación en México desaceleró a 3.51% en julio: INEGI

Entre los futbolistas que más méritos consiguieron para estar en el top, se dividen entre las plantillas del PSG y del Barcelona. Los más destacados del equipo parisino son Ousmane Dembélé y Vitinha, mientras que del conjunto catalán son Lamine Yamal y Raphinha. Con amplias posibilidades de que el Balón de Oro lo gane un jugador del reciente campeón de Champions.

El más reciente futbolista en recibir este premio, fue el mediocamposta español, Rodri Hernández, en un polémico resultado frente a Vinicius Jr; y el último jugador francés que recibió el título de mejor del mundo, fue Karim Benzema, en 2022. Con la creciente irrupción de nuevos talentos en los equipos de las ligas top, las votaciones cada vez dividen más puntos sobre un posible ganador que obtenga una clara diferencia.