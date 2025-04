Ante 80 mil en el Zócalo, Sheinbaum encabeza su primer Clase Nacional de Boxeo

abril 6, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con la asistencia de los campeones Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Irma García, Roberto “Manos de Piedra” Durán, Carlos Zárate, Lourdes Yoana Juárez Trejo, Jessica Nery Plata Noriega, Rubén “Púas” Olivares, Marco Antonio Barrera y Rey Vargas, este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum encabezó la primer Clase Nacional de Boxeo.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México donde se congregaron 80 mil 306 participantes (según Google eart) que portaron playeras en colores verde, blanco y rojo; en directo a más de 100 ciudades y la 32 capitales de los estados del país, la jefa del Poder Ejecutivo federal inició su discurso previo a la clase externado que nuestro país es una nación “libre, independiente y soberana”, en alusión a la situación que se tiene con el gobierno de Estados Unidos, donde, pese a no habérsele puesto aranceles a mercancías nacionales, el tema sigue estando presente.

A renglón seguido, la primera mandataria de la nación sostuvo que con esta iniciativa lo que se busca es tener un país con cada vez menos adiciones y más sano.

“Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. En México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano. Las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia, somos un pueblo solidario y fraterno, no dejamos nunca a nadie atrás. Las y los jóvenes mexicanos dicen: no a la violencia, no a las adicciones. El pueblo de México dice: no al racismo, no al clasismo, no al machismo.

El pueblo de México dice: sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor. La Clase Nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices; muestra que cuando nos organizamos nada es imposible; muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso.México es maravilloso. Como México, no hay dos. Las y los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de nuestro país”. Sostuvo.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reiteró su convicción de seguir haciendo de la Ciudad de México, “la ciudad más deportiva” del país.

Tras esto, la primera mandataria de la nación descendió del escenario a firmar autógrafos mientras los campeones mundiales, comandados por Julio César Chávez efectuaron desde combinaciones de uper, gacho al hígado, sombra, salto de cuerda simulado y, para finalizar, con 30 segundos combinados de jab y manopleo.