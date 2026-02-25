No seria fracaso que Legislativo no apruebe #ReformaElectoral: Sheinbaum

febrero 25, 2026

Hasta el lunes decidirá a qué Cámara la enviará.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no consideraría un fracaso de su gobierno el hecho de que el Congreso no apruebe su iniciativa de reforma electoral, al subrayar que su obligación es enviarla como compromiso con la ciudadanía, independientemente del resultado legislativo.

Durante una declaración, la mandataria sostuvo que su propuesta responde a los principios que, dijo, ha defendido desde su trayectoria política y a lo que la población ha expresado en encuestas y consultas públicas.

“Yo estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas; si no, se estaría negando nuestro origen”, afirmó.

Agregó que para ella el tema es “un asunto de principios”, orientado a reducir el costo de las elecciones, eliminar las listas partidarias plurinominales y fortalecer el voto directo.

Sheinbaum rechazó que la iniciativa busque instaurar un “partido de Estado” o eliminar la autonomía electoral.

“No queremos un partido único. Queremos reconocer la diversidad política del país”, dijo.

Uno de los ejes centrales de la propuesta, explicó, es que se eliminen las listas de representación proporcional tal como funcionan actualmente, para que todos los aspirantes a cargos legislativos deban hacer campaña y buscar el voto en territorio.

La presidenta planteó que quienes aspiren a una diputación, senaduría o cargo de representación local deberán presentarse ante la ciudadanía con un programa claro y competir directamente en las urnas.

No obstante, precisó que se mantendrían los 500 diputados federales, con 300 electos por mayoría relativa en distritos y 200 de representación proporcional, bajo la fórmula actual que —dijo— ha sido utilizada en procesos anteriores.

En este esquema, señaló que una parte de los espacios seguiría asignándose conforme al porcentaje de votación de cada partido, pero sin listas cerradas elaboradas por las dirigencias.

En el caso del Senado, indicó que se eliminaría la lista plurinominal y se mantendría la integración por dos senadores de mayoría y uno de primera minoría por entidad federativa, como parte de su diseño original.

Otro eje de la iniciativa contempla la reducción del gasto público destinado a elecciones, partidos políticos y organismos electorales.

Sheinbaum señaló que los consejeros electorales siguen percibiendo ingresos superiores al de la Presidencia y cuestionó la existencia de estructuras que, afirmó, podrían optimizarse, como los institutos electorales locales.

La propuesta también incluye la homologación de los salarios de legisladores locales para evitar disparidades entre congresos estatales y, según explicó, liberar recursos para destinarlos a educación, salud y programas sociales.

La iniciativa contempla además fortalecer mecanismos de democracia participativa, como consultas ciudadanas vinculantes a nivel municipal mediante recolección de firmas y votación electrónica, para decidir sobre el destino de recursos públicos o proyectos comunitarios.

Asimismo, incluye disposiciones sobre mayor fiscalización, regulación del uso de inteligencia artificial en campañas y la prohibición de bots y campañas pagadas en redes sociales. De acuerdo con la propuesta, el órgano electoral tendría facultades para analizar y retirar contenidos que constituyan campañas desinformativas automatizadas.

La presidenta también destacó que la iniciativa incorpora principios como la no reelección y la prohibición del nepotismo, medidas que, señaló, ya han sido aprobadas con miras a entrar en vigor en 2030.

Cuestionada sobre si la falta de aprobación podría representar un primer fracaso de su administración, Sheinbaum rechazó esa posibilidad.

“No es derrota ni fracaso; es consecuencia política de lo que pensamos, decimos y hacemos”, afirmó. Añadió que su gobierno cumple al presentar la iniciativa y que, en caso de no contar con los votos suficientes, será responsabilidad de los partidos que no la respalden.

Sostuvo que la decisión de enviar la propuesta es coherente con lo que planteó en su plan de gobierno y con los compromisos asumidos públicamente. “La otra hubiera sido no presentar nada. Pero hay que presentar lo que uno piensa, en un esquema racional y tranquilo”, expresó.

La mandataria informó que la iniciativa será enviada al Congreso el próximo lunes, acompañada de los detalles técnicos correspondientes, y reiteró que forma parte de los compromisos asumidos con la ciudadanía.