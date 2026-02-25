Sheinbaum y Rosa Icela Rodríguez presentan la Reforma Electoral

febrero 25, 2026

Consta de 10 puntos

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentaron este miércoles la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual plantea cambios profundos al sistema de representación, financiamiento de partidos, fiscalización, democracia participativa y uso de nuevas tecnologías.

Durante la exposición, ambas afirmaron que la esencia de la democracia es que el pueblo de México tome en sus manos los destinos de la nación, y sostuvo que la propuesta se basa en diez puntos articulados en cuatro ejes principales orientados a “fortalecer la vida democrática”.

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la modificación en la integración de la Cámara de Diputados.

Se plantea que esté conformada por 500 integrantes electos por voto directo: 300 por mayoría relativa en distrito y 200 bajo el esquema de representación proporcional vigente.

De acuerdo con la propuesta, el objetivo es que quienes ocupen una curul cuenten con respaldo ciudadano directo, incluso en el caso de los legisladores de representación proporcional.

En el caso del Senado, se mantiene la integración de 96 senadurías, con 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

Otro de los ejes destacados es la reducción del costo de las elecciones.

La iniciativa propone un decremento del 25 por ciento en el gasto total del sistema electoral, lo que implicaría ajustes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, organismos públicos locales y tribunales electorales.

También contempla:

• Reducción de sueldos y bonos de altos funcionarios electorales, en apego al artículo 127 constitucional.

• Eliminación de duplicidad de funciones.

• Disminución del número de regidurías en los municipios, con un máximo de 15.

• Reducción del financiamiento público anual a partidos en una cuarta parte.

En el diagnóstico presentado durante la exposición, se señaló que el costo total del sistema electoral mexicano alcanzó 61 mil millones de pesos en 2024, lo que se considera uno de los más altos a nivel mundial.

La iniciativa plantea fortalecer la fiscalización de recursos de partidos y candidaturas, otorgando al INE acceso oportuno a operaciones financieras.

Entre las medidas destacan:

• Prohibición de aportaciones en efectivo.

• Uso obligatorio del sistema financiero.

• Implementación de herramientas tecnológicas para supervisión.

• Creación de un sistema de información cotidiana para detectar operaciones sospechosas.

El objetivo declarado es prevenir el uso de recursos ilícitos y evitar la influencia de grupos criminales en procesos electorales.

La reforma busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo:

• Referéndum.

• Plebiscito.

• Consulta popular.

• Revocación de mandato.

Se propone establecer reglas comunes para consolidar un sistema nacional de consultas y permitir el uso de voto electrónico en estos instrumentos.

Asimismo, se reconoce constitucionalmente a la diáspora mexicana, permitiendo que residentes en el extranjero puedan elegir a sus propios representantes mediante un sistema de representación proporcional.

Otro componente relevante es la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos electorales.

La propuesta contempla:

• Prohibición de bots y mecanismos artificiales.

• Obligación de etiquetar contenidos generados con inteligencia artificial.

• Definición más precisa de propaganda política para evitar afectaciones a la libertad de expresión.

También se plantea reducir los tiempos de radio y televisión en periodo electoral de 48 a 35 minutos diarios por emisora.

La iniciativa reafirma la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular y propone reiterar la no reelección consecutiva inmediata en todos los cargos, aplicable a partir de 2030.

Más allá de ajustes administrativos, la propuesta representa una reforma de alcance constitucional que busca rediseñar el modelo de representación, reducir el gasto público en materia electoral, reforzar la fiscalización y ampliar la participación ciudadana, según lo expuesto por Rosa Icela Rodríguez y el presidente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez.

La comisión informó que realizó 63 audiencias públicas en México y Estados Unidos, donde participaron 1,357 propuestas y 181 especialistas vinculados al sistema electoral.

Pablo Gómez afirmó que la iniciativa responde a una “nueva realidad democrática” y busca actualizar las instituciones electorales al contexto actual, al considerar que el modelo vigente fue diseñado en otro momento histórico.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su discusión.