Ancelotti defiende boicot del Real Madrid al Balón de Oro

febrero 11, 2025

Carlo Ancelotti respaldó la decisión del Real Madrid de no asistir a la ceremonia del Balón de Oro el año pasado, antes del crucial enfrentamiento de su equipo contra el Manchester City en la Liga de Campeones.

El club merengue, optó por ausentarse de la gala realizada en octubre tras considerar que Vinicius Júnior debió recibir el premio en lugar de Rodri Hernández, el centrocampista del City.

Ancelotti defendió la postura del Madrid: “No queríamos participar porque creíamos que Vinicius debía ganar el Balón de Oro”, afirmó el técnico italiano. “Y eso no quiere decir que no respetemos a Rodrigo, pero creíamos que él debió ganar el año anterior, no este”.

Por su parte, el entrenador del City, Pep Guardiola, minimizó cualquier tensión entre los clubes, “No hay resentimiento con ellos”, aseguró.

“Rodri ganó el Balón de Oro y estoy contento por él. Vinicius también tuvo un año extraordinario. Lo merece. Como en el pasado, cuando Messi y Cristiano competían por eso. El tema está cerrado”, sentenció.

Rúben Dias, defensor del City, también restó importancia a la polémica. “Siendo muy honesto contigo, no he dedicado ni siquiera un segundo a pensar si fue irrespetuoso o no, estaba feliz con Rodri. Yo estaba allí. Lo celebré con él esa noche”, afirmó.

La rivalidad entre el City y el Madrid se ha intensificado en los últimos años, esta es la cuarta temporada consecutiva en la que ambos equipos se enfrentan, y el ganador de las tres ediciones anteriores ha terminado levantando el trofeo.

“Probablemente sea el rival más duro de todos”, admitió Ancelotti sobre el City. “Contra el entrenador más duro. El equipo que pase, tendrá muchas opciones de llegar muy lejos en la competición, como sucedió en los últimos años”.

El Madrid, vigente campeón de Europa, reforzó su ataque con Kylian Mbappé, quien ha marcado nueve goles en sus últimos ocho partidos, Guardiola reconoció la dificultad de frenar al ataque merengue, que también cuenta con Jude Bellingham y Rodrygo.

“Es imposible controlar a su ataque durante 90 minutos, 180 o lo que vaya a durar esta eliminatoria”, admitió Guardiola. “Todo el mundo sabe que son excepcionales… tenemos que reducir su participación todo lo que podamos, pero tendrán sus momentos y tenemos que aceptarlo”.

Ambos equipos llegan a esta fase tras una exigente fase de liga. El City tuvo que ganar en la última jornada para asegurar su lugar en los playoffs, mientras que el Madrid finalizó en la 11ª posición, lo que le obligó a disputar esta instancia previa a los octavos de final.

“Esta temporada hemos luchado mucho”, reconoció Guardiola. “Por supuesto que sería bueno continuar para el club, por el prestigio de ganar esta competición. Antes siempre estábamos ahí, semana a semana. Esta temporada, no estoy tan seguro”.