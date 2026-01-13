Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa

enero 12, 2026

La era de Xabi Alonso en el Real Madrid se terminó más pronto de lo esperado, luego de perder la Final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2). El tolosano apenas duró siete meses en el banquillo merengue, a pesar de que había firmado un contrato por tres temporadas.

A través de un comunicado, la directiva madridista, encabezada por Florentino Pérez, hizo oficial la salida: “El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

Sin embargo, de acuerdo con información de El Chiringuito, la decisión no fue tomada por ambas partes, sino que se trató de una destitución. No obstante, el Real Madrid agradeció “a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo” y le deseó “mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

Xabi Alonso llegó al Real Madrid tras la salida de Carlo Ancelotti en junio de 2025, teniendo su primer gran reto en el Mundial de Clubes, torneo en el que fueron eliminados en Semifinales ante el PSG tras caer 4-0. Apenas pudo dirigir 34 partidos al equipo merengue, con un saldo de 24 triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

⇒ Inmediatamente después de anunciar el fin de su etapa como entrenador merengue, el conjunto madridista anunció quién será el encargado de tomar las riendas.

“El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020”, destacó el club en un comunicado.

Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió la camiseta merengue entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.