Ambiente caluroso y lluvias intensas en Veracruz

agosto 22, 2025

Este día, el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste del país; así como chubascos en la península de Baja California. La onda tropical núm. 24 recorrerá lentamente el occidente mexicano y generará lluvias fuertes en citada región, con lluvias puntuales intensas en Jalisco. A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del océano pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur). Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 22 de agosto de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco, Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 22 de agosto de 2025:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 22 de agosto de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 22 de agosto de 2025:



Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco en la región; frío con bancos de niebla y lluvias aisladas en zonas del suroeste del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Las lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.



Península de Baja California: Cielo nublado con lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas en la región. Ambiente fresco a templado durante la mañana y muy caluroso a extremadamente caluroso por la tarde, prevalecerá la onda de calor en la península. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y posibles tolvaneras en la región.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y fuertes en Sonora, acompañadas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora y rachas de hasta 45 km/h en Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales intensas en Jalisco y muy fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán, acompañadas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla, así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este y noreste), así como muy fuertes en Guerrero y Chiapas. Las lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en sierras de la región y ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; prevalecerá la onda de calor en Oaxaca. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Oaxaca; y rachas de hasta 45 km/h en Guerrero y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Guerrero.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), así como muy fuertes en Tamaulipas y Tabasco. Las lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Por la mañana ambiente fresco a templado, con bancos de niebla o neblina en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas; así como rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta en el resto de la región.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Quintana Roo. Ambiente cálido por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, acompañadas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como ambiente frío en las sierras. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; además de rachas de hasta 40 km/h en Aguascalientes.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Morelos y Puebla; así como fuertes en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, acompañadas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente frío a fresco. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Puebla, y rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

San Cristóbal de las Casas, Chis., 73.0; Hidalgo, Tamps., 47.0; San Marcos, Gro., 43.0; Cuautitlán de García Barragán, Jal., 31.0; Manuel Doblado, Gto., 27.0; Orizaba, Ver., 24.0; Acaxochitlán, Hgo., 17.0 y Coyoacán, CDMX, 8.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C., 46.3; Hermosillo, Son., 44.5; Ciudad Constitución, B.C.S., 40.5; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 38.8; Valladolid, Yuc., 38.1; Culiacán, Sin., 37.5; Salina Cruz, Oax., 37.0; Monterrey, N.L., 36.9; Ciudad Victoria, Tamps., 36.8; Monclova, Coah., 36.6; Tuxpan, Ver., 36.2; Ríoverde, S.L.P., 36.0 y Tacubaya, CDMX, 25.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Temosachic, Chih., 11.9; Zacatecas, Zac., 12.7; Toluca, Edo. Méx., 13.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.0; Puebla, Pue., 14.2; Saltillo, Coah., Tulancingo, Hgo. y Tlaxcala, Tlax., 14.8; y Tacubaya, CDMX, 15.4.