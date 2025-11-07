Ambiente cálido y lluvias en Veracruz

noviembre 7, 2025

Para hoy, un canal de baja presión sobre el sureste de México, una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo proveniente del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá nubosidad escasa y sin lluvias en el resto del territorio nacional. Además, persistirá el ambiente de muy frío a frío con posibles heladas al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Los intervalos de chubascos podrían acompañarse con descargas eléctricas

El Servicio Meteorológico Nacional inicia la vigilancia de un nuevo frente frío, que ingresará al norte del país durante el fin de semana:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de noviembre de 2025:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz (región Olmeca).

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de noviembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 07 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Heladas y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 07 de noviembre de 2025:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día, cielo despejado con bruma, sin probabilidad de lluvia en Ciudad de México y Estado de México. Por la mañana, ambiente frío, siendo muy frío con posibles heladas en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y de 0 a 5 °C en zonas altas, y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 1 a 3 °C y de -5 a 0 °C en zonas montañosas del Estado de México; así como temperatura máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de 30 km/h en la región.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en el occidente de la península; ambiente fresco, siendo frío a muy frío con posibles heladas en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, bancos de niebla en zonas costeras de Sinaloa; ambiente fresco a templado, siendo frío en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 5 a 15 km/h en la región, con rachas de 35 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado, sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en sierras de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias e intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado en la región, sin lluvia en Tamaulipas. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado, y frío a muy frío con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco; lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco, así como lluvias aisladas en Veracruz (región Olmeca). Viento de componente sur de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en Tamaulipas.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso, con chubascos y posibles descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la península, con rachas de 35 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a fresco con heladas, siendo muy frío en sierras de Zacatecas y San Luis Potosí, y gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo con nubes dispersas, sin lluvia en la región. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas de Hidalgo y Puebla; heladas en zonas altas; ambiente frío en la mayor parte de la región, siendo muy frío en zonas montañosas de Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 61.0; Volcán Tacaná, Chis. 45.0; La Laguna, Hgo. 8.0; Valladolid, Yuc., Ciudad Alemán y Actopan, Ver. 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin. 40.0; Ciudad Obregón, Son. 37.6; Monclova, Coah. 36.0; Puerto Ángel, Oax. 35.6; Ciudad Constitución, B.C.S. 35.5 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

San Luis Potosí, S.L.P. 3.8; Tlaxcala, Tlax. 5.8; Durango, Dgo. 6.7; Guadalajara, Jal. 8.0; Puebla, Pue. 8.4 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 9.0.