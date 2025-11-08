Ambiente cálido y chubascos en Veracruz

noviembre 8, 2025

Este día, canales de baja presión en el sur y sureste del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán condiciones para lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán. En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá tiempo estable con escasa probabilidad de lluvia. Durante la noche y primeras horas del domingo, un nuevo frente frío (núm. 13) se aproximará al norte de la República Mexicana, impulsado por una masa de aire ártico y asociado con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que originará rachas de viento de 60 a 70 km/h con posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como un marcado descenso de las temperaturas en el norte y noreste del territorio mexicano.





Los lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas



El Servicio Meteorológico Nacional vigila al nuevo frente frío (núm. 13), próximo a la frontera norte y noreste de México y posible ingreso al territorio nacional durante el domingo: https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 08 de noviembre de 2025:



Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Olmeca y Los Tuxtlas), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 08 de noviembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro (norte), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 08 de noviembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 08 de noviembre de 2025:



Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y posibles torbellinos, durante la noche: Chihuahua y Coahuila.

Viento de componente sur (surada) de 10 a 20 con rachas de 35 a 50 km/h: costas de Tamaulipas.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, se prevé ambiente frío en la región, con temperaturas de 0 a 5 °C y posibles heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Bancos de niebla en el occidente de Baja California y Baja California Sur. Ambiente frío por la mañana y muy frío con heladas en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región. Se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit y Jalisco. Por la mañana, ambiente fresco y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado en la región con chubascos en Veracruz (regiones Olmeca y Los Tuxtlas) y Tabasco. Sin lluvia en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente fresco a templado y frío con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en Veracruz y Tabasco; así como viento de componente sur (surada) de 10 a 20 con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Tamaulipas.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente cálido durante el día. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la península.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, así como gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Por la noche, viento del norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo con nubes dispersas y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío con posibles heladas en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

San Cristóbal de las Casas, Chis., 11.0; Mérida, Yuc., 9.0 y Perote, Ver., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Monclova, Coah. y Choix, Sin., 38.0; Ciudad Obregón, Son., La Paz, B.C.S. y Ríoverde, S.L.P., 35.8; Arriaga, Chis., 35.2; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo y Acapulco, Gro., 34.8; Puerto Ángel, Oax., 34.6; Ejido Nuevo León, B.C., 34.5 Valladolid, Yuc., 34.4 y Tacubaya, CDMX, 26.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Temosachic, Chih., -2.0; San Luis Potosí, S.L.P., 5.2; Aguascalientes, Ags., 5.3; Pachuca, Hgo., 5.8; Tlaxcala, Tlax., 6.8; Durango, Dgo., 8.6; Puebla, Pue., 9.4 y Tacubaya, CDMX, 12.8.