Ambiente cálido con posibles lluvias en Veracruz

noviembre 1, 2025

Para hoy, un nuevo frente frío (núm. 12) ingresará sobre el norte y noreste del país, asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará chubascos con descargas eléctricas en Tamaulipas y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca); así como lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, propiciando un nuevo descenso de las temperaturas, rachas fuertes de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Canales de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional, en interacción con el aire húmedo proveniente del océano Pacífico, generarán intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Nayarit, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. El ingreso de aire húmedo golfo de México y mar Caribe, originará lluvias aisladas en Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Sotavento), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y zonas de Quintana Roo y Yucatán. En el resto del país, se mantendrá baja probabilidad de lluvias.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila un nuevo frente frío (núm. 12) que, hoy sábado, ingresará al norte del territorio nacional, mayor información en: https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 01 de noviembre de 2025:



Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Sotavento), Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta y Sierra Gorda), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán, Angelópolis y Valle de Atlixco-Matamoros), así como en zonas de Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Las rachas de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 01 de noviembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua (suroeste), San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Durango (oeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 01 de noviembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 01 de noviembre de 2025:



Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 5 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado; ambiente frío con posibles heladas en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Ciudad de México (sur) y Estado de México. La temperatura mínima en Ciudad de México será de 9 a 11°C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 2 a 4 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte de 5 a 25 km/h en la región, con rachas menores a 35 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.



Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península; ambiente frío en sierras de la región y posibles heladas en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Baja California Sur. Viento del noroeste de 5 a 15 km/h en la región, con rachas menores a 35 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur.



Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado, sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas costeras; ambiente fresco, siendo frío con temperaturas menores a 5 °C y posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en el sur de Sonora y norte de Sinaloa, siendo cálido en sierras de la región. Viento de dirección variable de 5 a 20 km/h, con rachas de 35 a 50 km/h en la costa sur de Sonora y costa norte de Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado en el transcurso del día; Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en zonas altas y posibles heladas en zonas serranas del noreste de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas centrales de Jalisco; probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en Colima y Michoacán; y lluvias aisladas en zonas de Nayarit y Jalisco. Viento de componente oeste de 5 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; y rachas menores a 35 km/h en zonas de Colima. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas.



Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en sierras de la región y posibles heladas en zonas serranas del centro de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en el este de Oaxaca; chubascos y posibles descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Viento de componente norte de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y rachas menores a 35 km/h en zonas de Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en zonas costeras de la región.



Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvias en Tabasco. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo frío en sierras de la región, con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas del oeste de Tamaulipas; probabilidad de lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en Tamaulipas, así como en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca); y lluvias aisladas en Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Sotavento). Viento del sur y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Veracruz y rachas menores a 35 km/h en zonas de Tabasco, cambiando gradualmente a viento de componente norte de 20 a 35 km/h con posibles tolvaneras a partir de esta tarde en zonas de Tamaulipas, y llegando a alcanzar rachas de 50 a 70 km/h en sus costas.



Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Campeche. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la península; lluvias aisladas en zonas de Yucatán y Quintana Roo. Viento del noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Campeche y Yucatán, y rachas menores a 35 km/h en zonas de Quintana Roo.



Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en la mayor parte de la región. Por la mañana, bancos de niebla en el este de San Luis Potosí; ambiente frío, siendo muy frío con temperaturas mínimas menores a 0 °C y heladas en sierras de Chihuahua y Durango, así como ambiente fresco en el este de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, siendo templado en zonas serranas, y caluroso en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de San Luis Potosí; lluvias aisladas en zonas de Nuevo León. Viento de componente norte de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y rachas menores a 35 km/h en zonas de Aguascalientes.



Mesa Central: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado a medio nublado, sin lluvia en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas; ambiente frío a fresco, acompañadas de posibles heladas en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, siendo caluroso en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos, y con ambiente templado en zonas altas; probabilidad de lluvias aisladas en Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y zonas de Morelos. Viento de dirección variable de 5 a 20 km/h en la región, con rachas menores a 35 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Huimanguillo (Camoapa), Tab. 3.0 y Cacahoatán (Volcán Tacaná), Chis. 2.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C. 36.9; Choix, Sin. 36.7; Hermosillo, Son. 36.0; Puerto Ángel, Oax. 35.2; Tapachula, Chis. 34.4 y Colima, Col. 34.3.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Santa Lucía, Edo. Méx., 5.0; Tlaxcala, Tlax. 6.9; Puebla, Pue., 9.8; Saltillo Coah. y Tulancingo, Hgo., 10.0; Aguascalientes, Ags. 10.6; San Cristóbal de las Casas Chis. 10.8; Jalapa, Ver. 11.4 y Aeropuerto internacional, de la Cd. de Méx., 11.0.