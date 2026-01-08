Alcaldesa de Xalapa dice que es obligación de los servidores públicos atender demandas ciudadanas

enero 8, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, reiteró que su administración mantendrá el diálogo directo y permanente con la ciudadanía, al señalar que atender a la población es una obligación de quienes ejercen un cargo público.

Durante su mensaje inicial, la presidenta municipal destacó que la participación ciudadana es fundamental para lograr mejores resultados y dar respuesta oportuna a las necesidades de la población. “Es nuestra obligación como servidores públicos estar para ustedes y seguir, juntos y juntas, transformando Xalapa”, expresó.

Explicó que el Ayuntamiento ha habilitado distintos mecanismos para que las y los ciudadanos presenten sus solicitudes de manera directa, entre ellos la atención en sala de Cabildo, redes sociales, WhatsApp, un buzón instalado en Palacio Municipal, así como líneas telefónicas en las distintas dependencias.

La alcaldesa reconoció que existen reportes urgentes que deben ser atendidos de forma inmediata por áreas como Alumbrado Público, Limpia Pública y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), y admitió que en ocasiones no se logra dar respuesta oportuna a todas las llamadas, situación que aseguró será corregida.

Señaló que, si bien los casos urgentes tendrán atención prioritaria, otras solicitudes deberán seguir su proceso administrativo, ya que el presupuesto correspondiente al presente año ya fue aprobado por el Cabildo anterior.

Finalmente, indicó que las personas asistentes llenaron una ficha de registro, lo que permitirá canalizar cada petición con el funcionario correspondiente y dar seguimiento puntual, evitando trámites innecesarios.