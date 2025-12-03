Alcalde electo no descarta auditorías al ayuntamiento de Coatepec 

diciembre 3, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El alcalde electo de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández no descartó la realización de auditorías a la administración municipal a su llegada a la misma para conocer las condiciones en que se recibe.

Todo, dijo, en cumplimiento de la ley para el proceso entrega-recepción de la administración municipal.

«En este proceso de entrega recepción que se tiene que llevar a cabo vamos ha hacer un revisión exhaustiva y profunda tanto del ayuntamiento como de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento».

Y sobre la posibilidad de las auditorias dijo que se cumplirá con lo que establece la ley.