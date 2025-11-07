Acusan a Irán de intento de asesinato contra embajadora israelí en México

noviembre 7, 2025

Este viernes 7 de noviembre, el portal de noticias estadounidense Axios reveló la noticia de que la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán habría intentado asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, según un funcionario estadounidense que prefirió emitir tales declaraciones a bajo el anonimato.

Según Axios, el intento de atentar en contra de la vida de la diplomática habría sido llevado a cabo a finales del 2024, después de que Tel Aviv atacase la embajada de Irán en Damasco, la capital de Siria, el 1 de abril del 2024.

Dicho esto, el gobierno de México, encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, logró contener y acabar con los planes de los agentes iranies, lo cual fue reconocido y agradecido por el gobierno israelí.

“Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar al embajador de Israel”, aseguró el ministro de relaciones exteriores de Israel en un comunicado.

Asimismo, los agentes que intentaron llevar a cabo este cometido pertenecen a un escuadrón especial de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocida como Quds o 11000, y se les acusa de reclutar gente desde la embajada iraní en la capital venezolana, Caracas. Asimismo, dicho escuadrón habrían tenido objetivos israelíes en Europa y Australia.

“Este es solo el último de una larga historia de intentos de asesinato por parte de Irán en todo el mundo, dirigidos contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos; algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní”, aseguró el funcionario estadounidense a Axios.