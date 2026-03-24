Los combates se intensifican en el sur del Líbano

marzo 23, 2026

Un civil israelí murió en su coche en la localidad norteña de Misgav Am, en lo que el ejército israelí inicialmente calificó como un ataque con cohetes. Posteriormente, se investigó la posibilidad de que la muerte hubiera sido causada por fuego de soldados israelíes.

Las autoridades israelíes lo identificaron como Ofer “Poshko” Moskovitz, un agricultor de 61 años. Hace dos días, declaró a una emisora ??de radio que vivir cerca de la frontera con el Líbano era como jugar a la ruleta rusa.

Poco después del inicio de la guerra, Hezbolá lanzó ataques contra Israel, calificándolos de represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Israel respondió con ataques aéreos contra Hezbolá y amplió su presencia terrestre en el sur del Líbano.

El domingo, Israel amplió su lista de objetivos para incluir los puentes sobre el río Litani, que, según el ministro de Defensa, Israel Katz, Hezbolá utiliza para trasladar combatientes y armas hacia el sur. Posteriormente, Israel atacó el puente Qasmiyeh, cerca de Tiro, tras dar una hora de aviso. La destrucción de puentes aísla aún más a los residentes del resto del Líbano.

Katz también ordenó a los militares que aceleraran la destrucción de las viviendas libanesas cercanas a la frontera.

Las autoridades libanesas afirman que los ataques israelíes han causado la muerte de más de mil personas y el desplazamiento de más de un millón. Mientras tanto, Hezbolá ha lanzado cientos de cohetes contra Israel.

El número de muertos en Irán durante la guerra ha superado los mil 500, según informó su Ministerio de Salud. En Israel, 15 personas han muerto a causa de ataques iraníes. Más de una docena de civiles en Cisjordania ocupada y los estados árabes del Golfo han fallecido en ataques. Un helicóptero militar catarí se estrelló el sábado, atribuido a una falla técnica, y las siete personas a bordo murieron, según informaron las autoridades cataríes.