Actualiza Congreso Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas

agosto 17, 2025

• Corresponderá a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) interpretar la ley en la materia y demás disposiciones que de ella emanen.

Xalapa, Ver., 17 de agosto de 2025.- Con 36 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la propuesta de actualizar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del estado.

El dictamen con proyecto de Decreto, suscrito por la Comisión Permanente de Comunicaciones, plantea que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) concentre la facultad de interpretar, para efectos administrativos, la ley en la materia y demás disposiciones que de ella emanen, con la opinión que, en su caso, le corresponda a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Además, los contratistas cubrirán el “cinco al millar” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que la Ley determina. La Sefiplan o la Tesorería Municipal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe correspondiente.

Posicionamientos

El diputado José Ricardo Ruiz Carmona hizo uso de la palabra por el Grupo Legislativo de Morena. Expuso la conveniencia de esta actualización, ya que, dijo, da lugar a un criterio uniforme respecto a efectos administrativos de la ley, evitando confusiones en la aplicación de la norma en las obras públicas del estado, además, se acortarán tiempos y se evitará posibles fricciones entre dependencias. Ponderó la inclusión del cobro del “cinco al millar” sobre el importe de cada estimación que tiene como finalidad financiar la supervisión técnica que requieran las obras sin que represente un costo para el estado o para los municipios.

En nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez afirmó que el dictamen es “un ajuste estructural que atiende dos deficiencias que desde una óptica de gestión generan ineficacia y riesgo” y “que la vigilancia de una obra no es un gasto, sino una inversión de calidad”, por lo que valoró en sentido positivo la conveniencia de esta reforma.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román, refirió que anteriormente consideraron que “la centralización puede dar orden, puede ayudar a generar obras de forma más eficiente”, sin embargo, “necesita reglas claras, reglas que generen transparencia” y señaló opacidad ante una posible duplicidad de funciones.

La legisladora Ana Rosa Valdés Salazar, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, refirió que ya en anterior ocasión manifestaron su oposición a conceder facultades exclusivas a una dependencia del Ejecutivo Estatal, para la realización de todas las obras, a lo que sumó el destinar más recursos a la supervisión de las obras públicas, puesto que, dijo, ya existen dependencias que debieran realizar la supervisión de obras.

