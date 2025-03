Activistas exigen cancelación definitiva de granja avícola en Actopan

marzo 5, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El Movimiento en Defensa de la Laguna de La Mancha celebró la suspensión temporal de la construcción de la “Granja Avícola Ecosustentable ALP Nuestra Señora de Guadalupe”, ubicada en la comunidad de Palmas de Abajo, municipio de Actopan; sin embargo, la empresa no acató la disposición oficial y aceleró los trabajos, por lo que ahora se exige la cancelación definitiva de la obra.

La decisión de la suspensión fue recientemente anunciada por la alcaldesa María Esther López Callejas y respaldada por la gobernadora Rocío Nahle, quien destacó la necesidad de que la Sedema y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente determinen la viabilidad del proyecto y que de no ser viable, la granja debe irse.

No obstante, al parecer la empresa “RS, Granos, Hortalizas y Carne, S de RP de RL de CV” no está acatando del todo la suspensión de la construcción de la granja ya que los trabajos no sólo no se han interrumpido sino que incluso parecen acelerarse.

El proyecto de la mega-granja avícola, que consta de 11 naves, comenzó su construcción en una zona cercana al arroyo El Coyolito, que desemboca en la Laguna de La Mancha, que forma parte del litoral del Golfo de México.

Esta ubicación, junto con las prácticas empleadas durante la construcción, generan serias preocupaciones entre quienes defienden la Laguna.

Los ambientalistas indicaron que falta el de cambio de uso de suelo, pues la construcción de la granja se inició sin el debido proceso, como lo confirmó recientemente una reunión con autoridades municipales de Actopan.

También falta una consulta comunitaria, pues las comunidades cercanas a la granja no han sido debidamente informadas ni consultadas sobre el impacto del proyecto.

La forma improvisada en la que se formaron comités sin una convocatoria adecuada ha generado desconfianza y falta de transparencia. Esto atenta contra la vida comunitaria en la región, y es contrario a la forma tradicional y colectiva de toma de decisiones en la comunidad de La Mancha.

Además, señalaron que hay inconsistencias en el suministro de agua, ya que un decreto de veda publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2022 impide el otorgamiento de concesiones para el uso de aguas del río Actopan y sus afluentes.

“Nos preocupa saber cómo la granja planea obtener los más de 21 millones de litros de agua anuales que requiere para la producción de los más de dos millones de pollos que producirá anualmente”, indicaron.

Alertaron sobre los riesgos para el ecosistema local. Además de estos problemas administrativos y legales, este proyecto industrial representa una grave amenaza para el equilibrio ecológico de la cuenca del río Actopan, la Laguna de La Mancha, el ecosistema de manglares (protegido por la NOM-050-SEMARNAT-2010) y la biodiversidad del Golfo de México.

“Existe evidencia científica de que las granjas avícolas industriales son fuentes de contaminación del agua, suelo y aire. Además de generar olores nocivos, emiten gases con altos niveles de amoníaco, un contaminante atmosférico que afecta la salud y la capa de ozono. Sus residuos alteran el ph del suelo, provocando filtraciones de nitratos y microorganismos patógenos en el subsuelo”.

Mencionaron que el agua circundante sufre la acumulación de amonio, sulfatos y desechos sólidos, lo que genera toxicidad para peces y otras especies, además de acelerar la eutrofización, un fenómeno que reduce la biodiversidad y deteriora la calidad del agua potable.

“Por amor a la Laguna de La Mancha y sus alrededores, a los manglares, a las aguas de arroyos, ríos y manantiales, al mar y al Golfo de México, y por amor al territorio veracruzano, el Movimiento en Defensa de la Laguna de La Mancha exige la cancelación definitiva del proyecto Granja Avícola Ecosustentable ALP Nuestra Señora de Guadalupe de Palmas de Abajo, que pone en grave riesgo nuestro territorio, nuestra salud y nuestros medios de vida”, remataron.