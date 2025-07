Remanentes de Barry dejaron localidades incomunicadas en Actopan

julio 3, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Las lluvias por el paso de la tormenta tropical “Barry” dejaron localidades incomunicadas y carreteras deterioradas en el municipio de Actopan y otros puntos de la región costera central del estado de Veracruz.

Así lo dio a conocer el vocero del movimiento de resistencia civil “Leyenda de Chucho el Roto”, Jorge Morales Barradas, quien añadió que ha solicitado la atención a las autoridades.

“Hubo una creciente de los ríos, una respuesta rápida ya el día de hoy y efectivamente algunas comunidades se quedaron incomunicadas, hay deterioro en algunas carreteras, los baches de nueva cuenta, si usted va de Xalapa a Alto Lucero, se volvieron a abrir los baches que ya se habían reparado, entonces sí efectivamente hay zonas que se quedaron incomunicadas o localidades”.

Mencionó que algunas de ellas localidades afectadas por esta situación son: Zárate, Pastoría, San José la Punta, Limón y Mesa del Rodeo, por mencionar algunas.

“Es una parte de una ruta de evacuación, está dentro del radio de los 60 kilómetros, dentro del PERE, pero aparte pues con esta situación pues se quedan incomunicadas, no puede ser que algo que está dentro del plan de emergencia radiológico externo, comunidades que están en riesgo se queden incomunicadas, yo creo que ahí sí deberían de tomar mucho en cuenta, corregir esta situación de esta carretera y realmente que estas rutas de evacuación estén funcionales”.

En conferencia de prensa, en la ciudad de Xalapa, comentó que los apagones aumentan y son frecuentes en varias localidades por las mismas condiciones climáticas.

Enfatizó que la ciudadanía exige mejoras en el servicio de electricidad y amaga con manifestarse por la atención a sus necesidades.

“Si te vas aquí a la zona de Rinconada, Cerro Gordo, Plan del Río, esa zona ha sufrido mucho con el tema de los apagones, el bajo voltaje, situaciones ahí que no hay una buena operatividad de los transformadores que están colocados en las comunidades, hay algunas comunidades, digo, hace algunos días se manifestaron ahí unas comunidades porque no tenían agua en sus comunidades porque los sistemas y los equipos de bombeo no podían funcionar por el bajo voltaje que tienen las líneas”, añadió Morales Barradas.