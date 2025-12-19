Denuncia Ayuntamiento de Actopan «cobros fantasma» y presión ilegal por parte de la CFE

diciembre 19, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. A pesar de mantenerse al corriente en sus pagos por consumo de energía eléctrica, el Ayuntamiento de Actopan enfrenta una ofensiva administrativa por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la cual pretende imponer un cobro adicional millonario basado en un censo de luminarias que las autoridades municipales califican como impreciso y carente de sustento.

La presidenta municipal, María Esther López Callejas, denunció que mientras la administración paga puntualmente poco más de 554 mil pesos mensuales, la paraestatal intenta duplicar el monto a más de un millón 136 mil pesos bajo el argumento de un supuesto «consumo excedente» derivado de 810 luminarias adicionales.

Ante la negativa del cabildo de reconocer estas cifras, la CFE ha recurrido a medidas de coacción que afectan directamente la operatividad gubernamental, como el corte del suministro eléctrico en el Palacio Municipal, aun cuando la cuenta de dicho edificio se encuentra liquidada.

Según explicó la alcaldesa, la paraestatal utiliza el inmueble oficial como rehén administrativo debido a la imposibilidad técnica de suspender el servicio en las comunidades, afectando el funcionamiento del gobierno local a pesar de no existir adeudos reales.

La revisión detallada del censo entregado por la CFE reveló anomalías profundas que las autoridades locales consideran injustificables. Por ejemplo, en el campamento Farallón, el consumo de luminarias fue cargado indebidamente al Ayuntamiento, pese a que dicho sector es responsabilidad directa de la propia CFE.

De igual forma, en la pequeña comunidad de San José La Punta, que cuenta apenas con una calle principal, el reporte oficial de la paraestatal indica la existencia de 28 luminarias, de las cuales 19 habrían sido instaladas este año, a pesar de que el municipio no ha ejecutado obras de alumbrado en esa zona durante los últimos cuatro años.

El conflicto se agrava con casos como el de un punto identificado como “El Brisote”, el cual corresponde a un rancho de propiedad particular y no a una localidad pública, pero que aparece en el censo con 18 luminarias cuyo costo se pretende cargar al erario municipal. Las autoridades de Actopan subrayaron que estas cifras ignoran por completo el esfuerzo institucional por transitar hacia energías limpias, ya que en fechas recientes se han sustituido numerosos equipos convencionales por sistemas solares que no consumen energía de la red ni dependen de cableado.

Acompañada por el síndico y regidores, López Callejas reiteró su rechazo tajante a aceptar un levantamiento que consideran exagerado y poco confiable, denunciando que esta presión financiera surge precisamente en la etapa final de la administración municipal.

Mientras tanto, el gobierno local se mantiene firme en su postura de no ceder ante cobros desproporcionados que vulneran las finanzas del municipio y la transparencia administrativa.