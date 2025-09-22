Accidente en la México-Puebla deja un muerto y seis heridos

septiembre 22, 2025

Un accidente ocurrido en el kilómetro 57 de la autopista México-Puebla, en la zona de Llano Grande, Estado de México, dejó un saldo de un hombre fallecido y seis personas lesionadas, lo que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El incidente se registró cuando una combi de transporte público, que viajaba de la Ciudad de México a San Martín Texmelucan, impactó contra un camión de carga que circulaba con dirección a Puebla. Debido a la gravedad del choque, el conductor de la combi perdió la vida casi de inmediato, mientras que seis pasajeros resultaron heridos.

El tráfico en la autopista estuvo interrumpido durante al menos dos horas, hasta que llegaron los cuerpos de emergencia de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes realizaron la extracción del cadáver y trasladaron a los lesionados a diversos hospitales, entre ellos algunos de la Ciudad de México.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de abanderar el área durante toda la intervención. CAPUFE informó a través de su cuenta en “X” que la circulación fue restablecida alrededor de las 12:00 horas.