Edoméx mantiene despliegue operativo permanente en todo el territorio estatal

febrero 23, 2026

El Gobierno del Estado de México mantiene el despliegue operativo estratégico en los 125 municipios para garantizar la atención inmediata a cualquier incidente relacionado con lo sucedido en Jalisco, por lo que se le pide a la población mantenerse en calma, pues no se tienen registros de personas lesionadas en la entidad.

La Secretaría de Seguridad Estatal, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, informan que reforzarán las medidas de prevención, por lo que se suspenderán actividades escolares de todos los niveles educativos en 14 de los 125 municipios de la entidad, este lunes 23 de febrero de 2026.

En ese sentido, se informa que se trata de los siguientes municipios: Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Ricón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla.

La Secretaria de Educación Estatal puntualizó:

“Con el objetivo de privilegiar la seguridad de nuestras y nuestros estudiantes, se informa que quienes, por razones de traslado o seguridad, decidan no asistir a clases, podrán justificar su inasistencia conforme a los lineamientos internos de cada institución”.

“La SECTI mantiene comunicación permanente con las autoridades federales y reitera su compromiso con el bienestar de la comunidad educativa. Se invita a madres, padres, tutores y estudiantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales”.

Asimismo, los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec, mantiene vigilancia permanente en coordinación con los tres órdenes de gobierno, destacando que en ningún evento ocurrido este domingo 22 de febrero en el Estado de México, se ha tenido registro de personas lesionadas o sin vida.

La Fiscalía General de Justicia estatal tampoco ha recibido denuncias de personas desaparecidas que pudieran relacionarse con los disturbios registrados.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales.