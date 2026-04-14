Aumenta costo de casetas en autopistas federales del Estado de México

abril 13, 2026

Este lunes 13 de abril, los automovilistas despertaron con incrementos en las tarifas de peaje de las autopistas federales que cruzan por el Estado de México, entre ellas, la México-Toluca, México-Pachuca, Peñón-Texcoco y el Arco Norte.

En carretera México-Querétaro, una de las de mayor afluencia vehicular en todo el país, —casi 100 mil automotores diariamente— el peaje en la caseta de Tepotzotlán pasó de 108 a 113 pesos el auto particular, es decir, un aumento de 5 pesos. Por su parte, la México-Toluca subió de 111 a 116 pesos.

En tanto, la autopista México-Pachuca —donde diariamente circulan, en promedio, 60 mil vehículos— pasó de 69 a 72 pesos, es decir, el incremento solo fue de tres pesos. Mientras que la autopista México-Pirámides que hasta ayer costaba 110 pesos, a partir de este lunes la tarifa se incrementó en 6 pesos por lo que ahora cuesta 116 pesos.

⇒ También el incremento se pudo observar en la Autopista Chamapa-Lechería, que ascendió a 69 pesos para autos. En el tramo de Lomas Verdes a Lechería alcanzó los 61 pesos y Lomas Verdes – Atizapán, 36 pesos.

En la Peñón-Texcoco, el peaje para automovilistas ya implica 63 pesos, y en el Arco Norte no se ha publicado un tabulador oficial, pero el fin de semana se anunció un ajuste a partir de las 00:00:01 horas de este 13 de abril; anteriormente algunos trayectos alcanzaban costos de hasta 175 pesos para autos.