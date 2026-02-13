Detienen a menor por asesinar a su padre y hermano en Toluca

febrero 13, 2026

Un adolescente de 15 años fue detenido en Toluca, Estado de México, tras confesar que asesinó a balazos a su padre y a su hermano la mañana de este 13 de febrero en la delegación de Cacalomacan.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 9:00 horas el menor interceptó a policías municipales que realizaban un recorrido de vigilancia y les informó que había disparado contra dos personas.

Los uniformados acudieron al domicilio señalado y confirmaron la muerte de dos hombres, de 50 y 29 años de edad. Hasta el momento se desconoce el móvil del doble homicidio.

Posteriormente, el menor de edad confesó que las víctimas eran su padre y su hermano. Tras admitir el crimen, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.