Detienen a menor por asesinar a su padre y hermano en Toluca
febrero 13, 2026
Un adolescente de 15 años fue detenido en Toluca, Estado de México, tras confesar que asesinó a balazos a su padre y a su hermano la mañana de este 13 de febrero en la delegación de Cacalomacan.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 9:00 horas el menor interceptó a policías municipales que realizaban un recorrido de vigilancia y les informó que había disparado contra dos personas.
Los uniformados acudieron al domicilio señalado y confirmaron la muerte de dos hombres, de 50 y 29 años de edad. Hasta el momento se desconoce el móvil del doble homicidio.
Posteriormente, el menor de edad confesó que las víctimas eran su padre y su hermano. Tras admitir el crimen, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.