noviembre 17, 2026

* Los trabajos permiten mejorar el pavimento y la seguridad de las personas usuarias

* El horario nocturno reduce las afectaciones al tránsito y permite mantener la circulación habitual durante el día

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Veracruz, avanza en los trabajos nocturnos de rehabilitación de la carretera Xalapa–Veracruz, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Xalapa.

Las labores se concentran en el sentido Veracruz–Xalapa y consisten en el fresado de la superficie de rodamiento y la colocación de nueva carpeta asfáltica. Dichos trabajos se desarrollan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para facilitar la circulación vehicular, brindar seguridad y reducir las molestias durante su ejecución.

La dependencia informó que estas acciones permiten retirar el pavimento deteriorado y ofrecer una superficie más uniforme, para mejorar las condiciones de seguridad y comodidad de los desplazamientos.

Asimismo, mencionó que los trabajos se realizan de domingo a jueves, de 22:00 a 05:00 horas, para reducir las molestias a las personas usuarias y evitar afectaciones durante los periodos de mayor actividad vehicular.

La intervención se ejecuta por carriles: primero se realiza el fresado y posteriormente la pavimentación de uno de ellos, mientras el otro permanece habilitado para el tránsito. Al concluir la jornada nocturna, se restablece la circulación habitual durante el día.

La SICT puntualizó que esta vialidad registra un tránsito diario promedio anual de entre 18 mil 772 y 41 mil 308 vehículos, según el punto de medición, debido a las distintas incorporaciones y salidas a lo largo del recorrido, por tanto, la programación nocturna permite atender su rehabilitación con menores afectaciones a la movilidad de la capital veracruzana.

El Centro SICT Veracruz exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en la zona de trabajo.