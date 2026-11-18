noviembre 18, 2026

Dos investigadores fueron despedidos en China después de que una investigación gubernamental revelara irregularidades en un ensayo experimental de edición genética que provocó la muerte de una niña de seis años. El caso también expuso fallas en los controles de seguridad y en la supervisión ética del tratamiento.

Una menor falleció en marzo de 2025, siete días después de recibir una terapia diseñada para corregir una alteración genética relacionada con una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, su muerte no fue informada en el estudio científico que el equipo publicó posteriormente en la revista Nature.

Las sanciones se anunciaron después de una investigación de las autoridades de Shanghái, que identificó incumplimientos en el procedimiento y responsabilidades entre los integrantes del equipo médico y científico.

Advertencias de seguridad que no fueron atendidas

El tratamiento fue desarrollado por un equipo encabezado por el neurocientífico Zilong Qiu, vinculado con la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái. La niña padecía el síndrome de Snijders Blok-Campeau, un trastorno poco frecuente del desarrollo neurológico.

La terapia experimental utilizaba una técnica de edición de bases, una variante de las herramientas derivadas de CRISPR, para intentar corregir una alteración en el gen CHD3. El procedimiento consistió en administrar el tratamiento mediante una inyección en el líquido cefalorraquídeo.

De acuerdo con los resultados de la investigación, el equipo había recibido información de pruebas previas en primates que mostraban señales de daño hepático. Sin embargo, estas advertencias no fueron comunicadas oportunamente al responsable del ensayo clínico, por lo que no recibieron la atención necesaria antes de continuar con el procedimiento.

La revisión también encontró deficiencias en el Hospital Xinhua, donde se realizó el tratamiento. Su comité de ética aprobó el ensayo sin contar con toda la documentación de seguridad que había solicitado y sin realizar una evaluación científica suficientemente rigurosa.

Como consecuencia, Zilong Qiu fue despedido de su cargo como subdirector del Instituto de Investigación Songjiang, mientras que otro investigador involucrado, de nombre no revelado, también perdió su puesto. Ambos recibieron una prohibición de cinco años para participar en proyectos científicos y fueron incorporados a una base de datos nacional relacionada con faltas graves a la integridad de la investigación.

Las autoridades también impusieron medidas disciplinarias a otros responsables del hospital, entre ellos personal vinculado con la dirección de la investigación y la supervisión ética.