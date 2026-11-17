noviembre 17, 2026

En el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el que ambos mandatarios refrendaron la importancia de la relación de amistad entre sus países y expresaron su voluntad de continuar fortaleciéndola a través de su Asociación Estratégica Integral.

Durante el encuentro, la presidenta Sheinbaum agradeció a su homólogo por la invitación a la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC y por el amable recibimiento del pueblo chino a su persona y a la delegación que la acompaña.

“Esta visita representa una nueva era en la relación entre México y China, una relación que es el resultado de profundos lazos de amistad y de principios compartidos, como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

De igual manera, precisó que México y China comparten una visión de desarrollo y prosperidad, y que ambas naciones han fortalecido su relación para cooperar en diversos temas que abarcan la mitigación del sargazo, ciencia y tecnología, infraestructura, agricultura, energías limpias, recursos hídricos, salud, cultura y turismo.

En el ámbito económico, ambos líderes abordaron las oportunidades para profundizar los intercambios comerciales y la presidenta señaló el interés de México en avanzar hacia una relación económica más equilibrada y diversificada, aprovechando las oportunidades que ofrece el Plan México.

En materia ambiental, ambos mandatarios destacaron las oportunidades para profundizar la cooperación bilateral en salud, saneamiento y restauración de ríos, gestión sostenible del agua, conservación de la biodiversidad, manejo de residuos bajo un enfoque de economía circular, combate al cambio climático y desarrollo de ciudades resilientes, como es el caso del modelo de Shenzhen.

Asimismo, se acordó fortalecer la cooperación científica mediante la formación de talento, la investigación conjunta en áreas estratégicas como matemáticas, agricultura, biotecnología y energías limpias, y el desarrollo de iniciativas bilaterales como el Programa de Intercambio de Jóvenes Científicos.

La presidenta Sheinbaum Pardo extendió una cordial invitación al presidente Xi Jinping para que asista a la Cumbre de APEC 2028, que tendrá a México como anfitrión.