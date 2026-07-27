¿Realmente solo existen 29 institutos municipales de las Mujeres? la directora del IVM nos explica

julio 27, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- La directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Zaira del Toro, aclaró que sí están creados los 212 institutos municipales de las mujeres y que han tenido contacto con 206 de las directoras. Esto luego de que en días recientes se diera a conocer que solo existían 29 organismos de este tipo en Veracruz.

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