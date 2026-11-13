INDEP logra recaudación histórica

noviembre 13, 2026

Destina 40 mdp para Conservatorio en Tultitlán

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) ha recaudado 407 millones de pesos mediante distintos mecanismos de comercialización de bienes decomisados, entre ellos una subasta presencial que alcanzó una cifra histórica de 102 millones 143 mil pesos, informó su directora, Mónica Fernández.

Durante la presentación de los resultados del organismo ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria destacó que la subasta realizada el jueves representó un récord en la historia de estos procedimientos, principalmente por la venta de motocicletas de colección que fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR) y transferidas al instituto.

Detalló que de las 62 motocicletas recibidas en julio pasado, 57 fueron vendidas, con una recaudación cercana a los 71 millones de pesos. Los vehículos pertenecían al atleta canadiense Ryan Wedding y fueron decomisados durante un operativo de la Fiscalía. Las cinco unidades restantes serán ofrecidas en una nueva subasta programada para el próximo 27 de noviembre.

Fernández explicó que el evento reunió a coleccionistas nacionales y extranjeros, así como a participantes vinculados con el mundo del deporte. Incluso, señaló que algunas de las motocicletas adquiridas serán destinadas a museos en otros países.

La directora del INDEP precisó que los 407 millones de pesos obtenidos corresponden a los distintos mecanismos de comercialización implementados por el organismo, cuya función consiste en recibir bienes provenientes de procesos de procuración de justicia, administrarlos y determinar su venta, donación o destrucción, según corresponda.

Indicó que los recursos obtenidos por la monetización de bienes relacionados con procesos penales de la FGR se canalizan directamente al Fondo del Gabinete Social de la Presidencia de la República, mientras que los procedentes de operaciones de comercio exterior contribuyen, en una proporción, al fondo de pensiones. Otros ingresos se entregan a través de la Secretaría de Hacienda.

Como parte de la política de aprovechamiento social de los bienes asegurados, Fernández informó que el INDEP ha entregado artículos por un valor estimado de 589 millones 296 mil 233 pesos al programa Tianguis del Bienestar, coordinado por la Secretaría de Gobernación.

Los apoyos incluyen ropa, calzado, artículos personales, enseres domésticos, juguetes, refacciones, accesorios y telas, que son distribuidos entre comunidades beneficiarias. Adelantó que durante esta semana las entregas podrían alcanzar aproximadamente 600 millones de pesos.

También destacó la participación del instituto en las Mesas de Paz, mediante la entrega de juguetes que permiten intercambiar aquellos de carácter bélico por otros que promueven actividades recreativas entre niñas y niños.

La funcionaria señaló que el Gabinete Social de la Presidencia, encabezado por Claudia Sheinbaum y con la Secretaría de Bienestar como instancia ejecutiva, ha concretado seis proyectos durante este año y acumula 56 desde su creación, financiados con recursos provenientes de bienes recuperados mediante procesos de extinción de dominio.

Como ejemplo de este mecanismo, anunció la entrega de recursos para desarrollar integralmente el Conservatorio de Música para Jóvenes de Tultepec, Estado de México, en cumplimiento de un compromiso asumido por Sheinbaum durante una visita realizada en 2024 a la escuela de música de ese municipio.

El proyecto permitirá mejorar las instalaciones, dotarlas de equipamiento adecuado y proporcionar mejores instrumentos a los estudiantes, quienes podrán continuar su formación artística en condiciones dignas.

Fernández sostuvo que la finalidad del organismo es transformar los bienes y activos recuperados en obras y acciones de beneficio colectivo, bajo el principio de que los recursos indebidamente apropiados deben regresar a la sociedad.

Por otra parte, informó que el INDEP mantiene bajo administración o liquidación entidades públicas como Ferrocarriles Nacionales de México, Luz y Fuerza del Centro, Financiera Nacional para el Desarrollo y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

Respecto a la Financiera Nacional, reportó una disminución superior a 60 por ciento de su cartera durante el proceso de liquidación.