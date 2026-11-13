Por lluvias debe mantener vigilancia en ríos de la zona norte

noviembre 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se mantiene la vigilancia sobre los niveles de los ríos en la zona norte de la entidad veracruzana ante las lluvias que se han registrado en las últimas 24 derivado de una vaguada en el Golfo del México, informó la titular del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

En entrevista, la funcionaria federal dijo que desde el jueves para este viernes se tuvo un incremento de las lluvias, con puntuales de entre 75 a 159 milímetros.

“Especialmente en la zona norte, por lo que hay que poner especial atención en los ríos Tuxpan, el Pantepec, los arroyos Estero del ídolo, Oro Verde, Río Cazones, Rio Tecolutla, Rio Nautla, Río Bobos y Misantla”.

Además, este viernes la vaguada se podría combinar con el frente frío número 5, lo que provoca viento del norte que se intensifica este viernes, con rachas entre Laguna Verde y Veracruz de 50 a 70 kilómetros por hora.

Asimismo, indicó que en Xalapa las precipitaciones serían de ligeras a moderadas y temperaturas de fresco a templado, además de que se esperan algunas heladas en zonas serranas durante el fin de semana.