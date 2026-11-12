Veracruz proyecta 127 plazas más para 2027; Educación concentra el mayor númeroLas plazas vacantes que cuenten con recursos y no hayan sido ocupadas al cierre de junio quedarán congeladas a partir del 1 de julio

Veracruz proyecta 127 plazas más para 2027; Educación concentra el mayor númeroLas plazas vacantes que cuenten con recursos y no hayan sido ocupadas al cierre de junio quedarán congeladas a partir del 1 de julio

noviembre 12, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.– El Gobierno de Veracruz proyecta un incremento neto de 127 plazas para 2027, al pasar de 95 mil 192 puestos autorizados en 2026 a 95 mil 319 en el próximo ejercicio fiscal, de acuerdo con el desglose de plazas del Proyecto de Presupuesto de Egresos que se entregó al Congreso de Veracruz.

La variación representa un crecimiento de apenas 0.13% en la plantilla autorizada para las dependencias del Poder Ejecutivo. Del total de plazas adicionales, 60 corresponden al magisterio estatal y 67 al sector público centralizado.

El aumento no implica que todas las dependencias tendrán más personal. El proyecto contempla movimientos diferenciados: algunas áreas recibirán plazas adicionales, mientras que otras tendrán reducciones o conservarán sin cambios su número de trabajadores.

Educación y Medio Ambiente concentran los principales aumentos

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) continuará como la dependencia con mayor número de plazas, con 70 mil 298 previstas para 2027, frente a las 70 mil 238 autorizadas en 2026. El incremento es de 60 plazas de base para el magisterio estatal.

En el sector centralizado, uno de los movimientos más importantes se registra en la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), que pasará a 266 plazas, con 39 adicionales bajo la modalidad de empleados temporales administrativos (ETA).

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) tendrá 10 plazas más, para llegar a mil 455; mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARPA) sumará cinco, para un total de 426.

También se contemplan incrementos en la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, con cinco plazas adicionales; la Secretaría de Cultura, con cuatro; y la Coordinación General de Comunicación Social, también con cuatro.

La Secretaría de Gobierno tendrá tres plazas más y la Secretaría de Turismo incorporará dos.

SSP tendrá seis plazas menos

En contraste, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) registra una reducción de seis plazas de base, por lo que su plantilla pasará a 14 mil 952 puestos. La Oficina de la Gobernadora y el Programa de Gobierno tendrán una plaza menos cada una.

Otras dependencias conservarán el mismo número de plazas, entre ellas la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con 2 mil 816; la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con 885; y la Contraloría General, con 549.

Presupuesto 2027 establece candados para crear plazas

El proyecto también contempla restricciones para la creación y ocupación de puestos en la administración estatal. Las dependencias no podrán generar nuevas plazas si no cuentan con suficiencia presupuestal debidamente justificada y autorizada por SEFIPLAN.

Además, las plazas vacantes que cuenten con recursos y no hayan sido ocupadas al cierre de junio quedarán congeladas a partir del 1 de julio. La misma disposición se aplicará a los puestos que permanezcan desocupados durante más de tres meses en el primer semestre del año.

Los ahorros generados por vacantes y ajustes en las plantillas serán concentrados por SEFIPLAN para fortalecer el rubro de Provisiones Salariales y Económicas. El proyecto establece que esos recursos no podrán utilizarse para crear nuevas plazas, realizar recategorizaciones o contratar personal por honorarios.