Presidente de la Mesa descarta usar regadera privada en Congreso de Veracruz

noviembre 10, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Luis Vicente Aguilar negó utilizar la regadera ubicada en las oficinas del recinto legislativo, luego de que se dio a conocer que el contrato de limpieza contratado por la Legislatura incluye el mantenimiento de tres regaderas privadas en la Junta de Coordinación Política, la Secretaría General y su oficina.

Cuestionado sobre si utiliza estas instalaciones como parte de su estancia en el Congreso, el legislador respondió que nunca ha hecho uso de ellas e incluso dijo que no sabe si la regadera se encuentra en su oficina.

“Nunca he usado la regadera, creo que ni siquiera me he dado cuenta si está o no está”, respondió.

Durante la entrevista, también invitó a los representantes de los medios de comunicación a conocer las oficinas de la Presidencia y de la Jucopo. Afirmó que estos espacios no son propiedad de quienes ocupan los cargos, sino que pertenecen a la ciudadanía.

“Esa no es mi oficina, es la oficina de nuestro pueblo, ellos pagan todas estas oficinas, es la casa del pueblo”, expresó.

El legislador explicó que habitualmente se traslada desde su domicilio hasta el recinto legislativo y que, debido a las distancias y las actividades que debe realizar, en ocasiones permanece en hoteles para mantenerse disponible.

Congreso paga 5.3 millones por servicio de limpieza

La declaración ocurre después de que se dio a conocer que el Congreso de Veracruz mantiene la contratación de una empresa privada para realizar la limpieza y el mantenimiento de sus instalaciones.

De acuerdo con la información publicada la LXVII Legislatura adjudicó para 2026 un contrato por 5 millones 398 mil 965 pesos, IVA incluido, a la empresa E&P Edificaciones y Proyectos Civiles, S.A. de C.V.

El contrato CEV-001-001-2026 contempla el servicio durante diez meses, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2026, con pagos mensuales de 539 mil 896 pesos con 50 centavos.

Entre las instalaciones que debe atender la compañía se encuentran 80 tazas sanitarias, 34 mingitorios, 63 lavabos y tres regaderas privadas ubicadas en las oficinas de la Jucopo, de la Secretaría General y de la Presidencia de la Mesa Directiva.

La empresa debe disponer de al menos 18 trabajadores y dos supervisores para realizar las labores de limpieza en el recinto legislativo.

El tema también remite al anuncio realizado en noviembre de 2024 por el entonces presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, quien planteó retirar las concesiones de servicios para reducir gastos y asumir esas actividades con personal propio. Sin embargo, el contrato de 2026 confirma que el servicio de limpieza continúa a cargo de una empresa externa.