Paro en módulos del INE afectó a 37 de 65 oficinas en Veracruz

Paro en módulos del INE afectó a 37 de 65 oficinas en Veracruz

noviembre 10, 2026

Ciudadanos con citas y pendientes de recoger su credencial serán atendidos mediante la reprogramación de trámites

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El paro nacional de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) afectó a 37 de los 65 módulos que operan en Veracruz, mientras que los 28 restantes continuaron trabajando de manera normal, parcial o bajo protesta.

El delegado del INE en Veracruz, Miguel Ángel García Onofre, informó que este fue el balance de la movilización realizada el día anterior, convocada por trabajadores contratados para brindar atención en los módulos.

A nivel nacional, 544 módulos suspendieron actividades y 297 permanecieron abiertos, de un total de 841. En Veracruz, alrededor de 43 por ciento de la capacidad operativa se mantuvo durante la protesta, frente al 35 por ciento registrado en el país.

El funcionario señaló que Veracruz estuvo entre las entidades con menor afectación por el paro, junto con Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro y Yucatán.

Reprogramarán citas y agilizarán entrega de credenciales

Aunque la mayoría de los módulos en Veracruz suspendió actividades, García Onofre reconoció que hubo afectaciones para ciudadanos que tenían citas programadas o acudirían a recoger su credencial para votar.

Explicó que el INE implementará mecanismos para atender a las personas que no pudieron realizar sus trámites durante la jornada de protesta, mediante la reprogramación de citas y esquemas para agilizar la entrega de credenciales.

“Se afectó la atención ciudadana el día de ayer en estos 37 módulos que no laboraron, pero hay el tiempo suficiente para que podamos establecer las estrategias necesarias y garantizar que toda la ciudadanía que requiera realizar algún movimiento en su situación registral y por ello un cambio en su credencial de elector, pueda acudir al módulo”, indicó.

El delegado informó que desde las 8:30 de la mañana recibió el reporte de que los 65 módulos del estado habían retomado sus actividades con normalidad.

En estas oficinas laboran 407 trabajadores, distribuidos en los distintos puntos de atención de Veracruz.

Acuerdos nacionales permitieron levantar la protesta

García Onofre explicó que la reanudación de actividades ocurrió después de una mesa de negociación que se prolongó durante varias horas, en la que participaron una comisión de trabajadores de los módulos, la consejera presidenta del INE, tres consejeros generales y titulares de las áreas técnicas relacionadas con las demandas laborales.

De acuerdo con el delegado, en esa reunión se alcanzaron acuerdos que permitieron restablecer la atención en las oficinas.

El funcionario agregó que, entre los compromisos, se encuentra revisar los horarios de trabajo de los módulos, aunque por el momento se mantienen los días y horarios habituales de atención.

Precisó que algunos módulos operan de las 8:00 a las 20:00 horas, pero el personal no permanece durante 12 horas continuas en las instalaciones, pues trabaja en dos turnos de siete horas: uno de 8:00 a 15:00 horas y otro de 14:00 a 20:00 horas.

INE descarta afectaciones al proceso electoral

El delegado sostuvo que, hasta el momento, la protesta no representa una afectación al desarrollo del proceso electoral local y federal, pues las interrupciones se limitaron a la atención ciudadana durante la jornada de paro.

Indicó que todavía hay tiempo para atender los trámites pendientes, ya que la Campaña Anual Intensa concluye el 25 de enero, mientras que la renovación de credenciales por pérdida de vigencia podrá realizarse hasta el 31 de diciembre.

Por ello, afirmó que el INE establecerá las estrategias necesarias para que las personas que requieren actualizar su situación registral o renovar su credencial puedan hacerlo dentro de los plazos establecidos.