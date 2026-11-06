Aspirantes a diputados locales y federales deberán presentar propuestas acordes a las necesidades de la población

Aspirantes a diputados locales y federales deberán presentar propuestas acordes a las necesidades de la población

noviembre 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante el inicio del proceso electoral local y federal, la gobernadora Rocío Nahle García hizo un llamado para que las propuestas que hagan los aspirantes a diputados federales y locales atiendan las necesidades de la ciudadanía.

La mandataria señaló que se mantendrán las acciones necesarias para garantizar la seguridad y el orden en los 212 municipios durante las campañas y el día de la elección.

«A los candidatos, precandidatos, a todos los aspirantes, pues ojalá que se puedan centrar en propuestas, yo creo que es lo que necesita la ciudadanía, es lo que necesita.»

Y es que, este viernes 6 de noviembre arranca el proceso de renovación de las 30 diputaciones locales para la integración del Congreso de Veracruz y el proceso federal inició hace unas semanas, donde se elegirán en las urnas 19 distritos.

Hay que recordar que este viernes en el Museo de Antropología de Xalapa, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) iniciará formalmente el proceso electoral.