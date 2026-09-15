¡Atención gamers! El gobierno planea cobrar un nuevo impuesto por jugar en México

septiembre 14, 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afina los últimos detalles del próximo marco fiscal nacional. Entre las medidas más discutidas del Paquete Económico 2027 resalta la posible implementación de un impuesto a los videojuegos.

Esta iniciativa gubernamental busca incrementar la recaudación tributaria gravando el consumo de entretenimiento digital en el país. Los legisladores analizarán minuciosamente esta propuesta para evaluar su viabilidad financiera durante las próximas sesiones ordinarias del Congreso.

Detalles del posible impuesto a los videojuegos en México

La propuesta preliminar contempla aplicar una tasa del 8 por ciento sobre el valor de estos productos de entretenimiento. Esta medida fiscal afectaría directamente las compras de títulos en formato físico y las descargas digitales.

Las autoridades financieras justifican esta iniciativa señalando el enorme crecimiento económico que reporta la industria del gaming. Con la aplicación de este impuesto a los videojuegos, el gobierno federal proyecta recaudar ingresos significativos para fortalecer el presupuesto nacional.

Impacto económico del impuesto a los videojuegos para los usuarios

De aprobarse esta iniciativa legislativa, los consumidores finales absorberán el impacto económico de este ajuste fiscal. Las comunidades de jugadores han comenzado a expresar su profunda preocupación por el inminente aumento generalizado de precios. Esta medida modificaría sustancialmente el esquema de gastos para millones de usuarios mexicanos.

Incremento directo del 8 por ciento en el precio final de los títulos.

Encarecimiento de los servicios de suscripción mensual para todas las consolas.

Aumento de costos en las microtransacciones y los pases de batalla digitales.

Perspectivas legislativas frente al Paquete Económico 2027

El Congreso de la Unión tendrá la enorme responsabilidad de debatir las disposiciones de este nuevo paquete económico. Los representantes de la industria tecnológica buscarán entablar un diálogo con los legisladores para exponer sus inquietudes financieras. Argumentan que aprobar un impuesto a los videojuegos podría frenar drásticamente el desarrollo del mercado tecnológico interno. La resolución final dependerá de las intensas negociaciones políticas que se desarrollarán durante los próximos meses en el ámbito legislativo.