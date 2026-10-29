Incendio en vivienda de la unidad habitacional Fovissste en Xalapa moviliza a bomberos

Incendio en vivienda de la unidad habitacional Fovissste en Xalapa moviliza a bomberos

octubre 29, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un incendio registrado en una vivienda ubicada en el andador Amatista, perteneciente a la unidad habitacional Fovissste en esta ciudad capital, movilizó a los cuerpos de emergencia y rescate.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, los hechos ocurrieron al mediodía de este jueves 29 de octubre cuando el inmueble se encontraba sin moradores.

El incendio sucedió en un altar de muertos que se encontraba en el exterior de la casa. Se presume que el viento provocó que el fuego de las veladoras se propagara con rapidez.

Al percatarse de la situación, un joven decidió actuar de inmediato y se brincó la reja perimetral de la casa para combatir el fuego utilizando cubetas con agua, logrando contener parcialmente la emergencia previo al arribo de los equipos profesionales.

Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos de Xalapa y personal de la Dirección Municipal de Protección Civil se presentaron en el sitio para asegurar la zona, realizar las maniobras de enfriamiento y descartar riesgos mayores para los vecinos de la zona habitacional.

Las autoridades informaron que las llamas lograron ingresar al domicilio a través de una ventana, alcanzando un colchón que resultó dañado.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por el humo, registrándose únicamente daños materiales en la estructura y en el interior del inmueble.

Tras las labores de inspección y control, la situación quedó bajo control de los cuerpos de auxilio, quienes exhortaron a la ciudadanía a reportar de manera oportuna cualquier incidente que ponga en riesgo la seguridad en las zonas habitacionales de la capital del estado.