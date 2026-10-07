De Niro arremete contra Trump por archivos del caso Epstein

octubre 7, 2026

Robert De Niro volvió a protagonizar un enfrentamiento público con Donald Trump, esta vez durante un acto realizado en Nueva York para exigir la publicación de más documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. El actor acusó al presidente estadounidense de ser el “principal protector” del fallecido empresario condenado por delitos sexuales.

De Niro se dirigió a las víctimas de Epstein y destacó su valentía durante el evento, en el que también cuestionó la decisión de la administración de Trump de no publicar todavía todos los archivos relacionados con la investigación.

El encuentro tuvo lugar este lunes 5 de octubre y formó parte de una serie de protestas en las que distintas figuras públicas han exigido que se hagan públicos más documentos del caso.

El actor cuestionó que todavía existan archivos sin publicar

Durante su intervención en Washington Square Park, De Niro señaló directamente a Trump y afirmó que el presidente estadounidense es quien está impidiendo la publicación del resto de los documentos. El actor también criticó a integrantes del Partido Republicano por su postura frente al caso.

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Como parte de la protesta, un camión convertido en una especie de biblioteca móvil recorrió Nueva York con miles de documentos relacionados con Epstein. El vehículo llevaba además una fotografía de Trump junto al empresario y una cronología de la relación que ambos mantuvieron años atrás.

De acuerdo con la información difundida por EL PAÍS, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado hasta ahora alrededor de 3.5 millones de archivos relacionados con el caso, mientras que los organizadores del acto aseguran que todavía existen otros tres millones pendientes de publicación.

La polémica volvió a crecer a partir de la publicación de documentos relacionados con el caso. Según EL PAÍS, los archivos difundidos contienen al menos 38 mil menciones a Trump, su familia y su club Mar-a-Lago, aunque la aparición de un nombre en los documentos no constituye por sí misma evidencia de participación en un delito.