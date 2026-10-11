Tomen precauciones, cerrarán circulación en Avenida Américas rumbo a Maestros Veracruzanos 

octubre 11, 2026

*Ayuntamiento realizará obras de drenaje pluvial

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Debido a trabajos de infraestructura pluvial sobre la avenida Américas de esta capital, se harán modificaciones a la circulación, anunciaron las autoridades del Ayuntamiento de Xalapa este lunes 12 de octubre.

Ante ello, recomendaron a la población anticipar sus traslados y considerar rutas alternas a partir del lunes, pues los trabajos se realizarán en el sentido hacia Maestros Veracruzanos.

El tránsito rumbo a Miguel Alemán continuará sin cambios, por lo que se exhorta a los automovilistas a manejar con precaución y prever sus tiempos de recorrido para evitar contratiempos.

“A partir de este lunes 12 de octubre, se cerrará a la circulación el tramo de la avenida Américas, entre Independencia y Hernán Cortés, con dirección a Maestros Veracruzanos por obras de drenaje pluvial. El tránsito será desviado hacia Ferrocarril Interoceánico, mientras que el carril hacia Miguel Alemán operará con normalidad”.

Hay que recordar que este lunes 12 de octubre es hábil para las escuelas de todos los niveles, por lo que deben programar sus tiempos de salida y llegada.