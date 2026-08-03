Cambios de circulación por obra de rehabilitación en 20 de Noviembre

Cambios de circulación por obra de rehabilitación en 20 de Noviembre

agosto 2, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Es necesario tomar precaución en la zona de 20 de noviembre, donde se mantienen los trabajos de rehabilitación, que llevaron a cambios viales.

Se realiza la rehabilitación de losas de concreto hidráulico en el entronque de 20 de Noviembre, Manuel C. Tello, Manuel Ávila Camacho y la avenida Xalapa.

Con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad vial, desde principios del mes de julio se han realizado ajustes temporales a la circulación, mientras se desarrollan los trabajos, los cuales se pretende concluir en el mes de agosto.

Los vehículos particulares y de transporte público deben incorporarse a la avenida Xalapa a través de las calles Agustín F. Blancas, Prosperidad y Américas por lo que es necesario localizar las nuevas paradas del servicio urbano.

Ante esta situación, las autoridades encargadas de la obra han solicitado a los automovilistas tomar precauciones y usar vías alternas.