Jubilados y pensionados mantienen pendientes 8 pagos de seguros institucionales en Veracruz

octubre 21, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en Veracruz (Ajupiv) mantiene pendientes ocho pagos de seguros institucionales correspondientes a siniestros por fallecimiento ocurridos durante 2024 y 2025.

En conferencia de prensa, solicitaron al Gobierno estatal información sobre los tiempos para resolver los casos y el inicio de las gestiones para garantizar la cobertura del próximo año.

El presidente de la agrupación, Héctor Trivera Galicia, explicó que los ocho expedientes se encuentran en proceso de análisis a través del Fideicomiso Veracruzano de Seguridad Social Institucional (FIVESSI), debido a que durante esos años no se contó con una aseguradora contratada para cubrir los siniestros.

“Son ocho casos que están ya en proceso para que se realice el pago (…) tenemos junio, fue la promesa de pago, y a la fecha, octubre, no se ha concretado”, señaló Susana Suárez Hernández, integrante de la asociación.

Explicó que los pagos corresponden al seguro institucional y que, ante la falta de cobertura durante esos años, el fideicomiso debe absorber los compromisos.

Dijo que los montos podrían sumar cerca de 200 mil pesos por cada uno, dependiendo de los salarios de las personas fallecidas.

Trivera Galicia destacó la disposición de la actual administración estatal para atender sus demandas y avanzar en el pago de los seguros pendientes.

“Hoy que ya tenemos esos pagos, estamos contentos”, expresó, al señalar que han mantenido diálogo con las autoridades y recibido atención a sus solicitudes.

Aclaró que su intención no es realizar una protesta, sino reconocer los avances y pedir que continúen las gestiones para resolver los casos restantes y garantizar la cobertura del seguro institucional.