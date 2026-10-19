Abre CMAS registro para pago anticipado del agua con descuentos de hasta 50%

octubre 19, 2026





Ariadna García



Xalapa, Ver.- Este lunes 19 de octubre inicia el registro para las personas interesadas en acceder al programa de pago anticipado del servicio de agua potable de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, informó el director general del organismo, Eric Juárez Valladares.



El funcionario explicó que el periodo de empadronamiento estará abierto hasta el 30 de diciembre y contempla un descuento del 10 por ciento para el público en general y del 50 por ciento para personas adultas mayores, jubiladas, pensionadas, viudas y personas con discapacidad.



“Hay un 50 por ciento de descuento para personas adultas mayores, jubiladas, pensionadas, viudas de la tercera edad y personas con discapacidad”, señaló.



Detalló que las personas que busquen acceder al beneficio del 50 por ciento deberán realizar su registro en las oficinas centrales de CMAS, ubicadas en la avenida Miguel Alemán, en un horario de 9:00 a 16:00 horas o en linea.



En el caso del descuento general, explicó que el trámite se podrá realizar por internet. “El 10 por ciento al público en general, el registro en línea”, indicó, al pedir a los usuarios consultar la página oficial de CMAS para conocer los detalles del procedimiento.



Sobre los documentos necesarios, precisó que se deberá presentar la credencial para votar del INE, la CURP y el último recibo del servicio de agua, el cual deberá corresponder a la persona que solicita el beneficio.



“ Tienen que presentar credencial INE como identificación, la CURP, el último recibo de agua que corresponda y que sea a nombre de la persona que presenta”, explicó.



En los casos de viudez o discapacidad, agregó, será necesario presentar documentación que acredite esa condición para acceder al descuento correspondiente.



Juárez Valladares señaló que actualmente alrededor de 40 mil cuentas están incorporadas al programa de pago anticipado, de un padrón aproximado de 175 mil usuarios.



“Este es un beneficio que está siempre otorgando CMAS. Ustedes ya lo conocen para que la población, la ciudadanía, tenga una economía en el consumo de agua”, expresó.