Piden a CMAS Xalapa que atienda contaminación de aguas subterráneas en colonia Sumidero

julio 26, 2026

Juan David Castilla

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) ha sido señalada por su presunta omisión ante la contaminación de los cuerpos de agua, un problema ecológico y de salud pública que no solo devasta los arroyos y humedales superficiales, sino que también impacta de manera directa en los mantos acuíferos subterráneos de la ciudad.

El caso más alarmante fue denunciado recientemente en la colonia Sumidero, una zona conocida por las manifestaciones hidrogeológicas que caracterizan al subsuelo.

En este punto de la capital, el flujo del drenaje sanitario se encuentra desbordado y fluye sin control hasta desembocar de manera directa en las cavidades naturales.

Residentes del sector señalaron que al final de la calle Francisco Brazo y en el inicio de la vía Luis Donaldo Colosio, la acumulación constante de descargas residuales ha generado una pestilencia inevitable, convirtiendo el área en un foco de infección permanente ante presunta omisión de las autoridades.

De acuerdo con los reportes, el flujo de los drenajes es a través de los resumideros, descendiendo hasta niveles más profundos donde contamina los acuíferos.

La gente advirtió que esta filtración tóxica terminará manifestándose aguas abajo, afectando a manantiales y otros puntos de flujo subterráneo en la región.

Los inconformes lamentaron que la contaminación esté atacando las zonas de recarga hídrica desde sus cimientos, envenenando las fuentes de vida.

Advirtieron que el pasivo ambiental provocado por la supuesta inacción de CMAS representa una tragedia doble, pues aniquila no solo los cuerpos de agua visibles, sino que destruye irremediablemente las reservas hídricas.