Buscan reducir tarifas de agua y disminuir los días sin el líquido en Xalapa

julio 22, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



Además de analizar una nueva sectorización de la ciudad y un ajuste a las tarifas del agua, el Ayuntamiento de Xalapa pondrá en marcha un programa de descuentos para la contratación de nuevas tomas domiciliarias y mantiene el suministro de agua mediante pipas para apoyar a comercios afectados por el desabasto.



La alcaldesa Daniela Griego Ceballos informó que, ante las afectaciones ocasionadas por la falta de agua en algunas zonas de la ciudad, el municipio ha mantenido comunicación con hoteleros, restauranteros y otros establecimientos para atender sus necesidades.



«No hemos tenido reporte directo de comercios, pero sí se han acercado al director de Turismo y Desarrollo Económico y hemos hecho lo propio mandando las pipas», explicó.



La edil señaló que el objetivo es que los negocios puedan continuar operando mientras se normaliza el servicio en las zonas con problemas de abastecimiento.



Asimismo, adelantó que a partir del 1 de agosto iniciará un programa que ofrecerá un descuento del 30 por ciento en la contratación de nuevas tomas de agua potable, con la finalidad de facilitar el acceso al servicio, especialmente para personas y familias en condiciones de mayor vulnerabilidad.



Griego Ceballos indicó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que impulsa la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), la cual también contempla revisar la distribución del servicio y actualizar el esquema tarifario.



La presidenta municipal explicó que la propuesta busca atender problemas como las conexiones irregulares y el agua que no se factura o que no es pagada.



«Hay mucha agua que se factura y no se paga, que no llega a las casas o que llega y no la pagan porque tienen tomas clandestinas y la idea es que podamos replantear las tarifas y responder a los requerimientos de la población», señaló.

