Invita Mario Delgado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes al Concurso Nacional de Calaveritas Literarias sobre personajes históricos

octubre 14, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el propósito de fomentar la cultura, la lectura y las tradiciones del país, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias asociadas con personajes de las transformaciones de México: héroes y heroínas que nos han dado patria y libertad, dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de escuelas públicas de educación básica, media superior y superior.

“Queremos invitarlos a todas y todos ustedes, niñas y niños de Primaria, a las y los adolescentes de Secundaria y a las y los jóvenes de Preparatoria y Universidad, para que escriban calaveritas con motivo de la celebración del Día de Muertos, que es una tradición de nuestro país y queremos mantenerla viva, además de que sea un pretexto para ponernos a leer y escribir”, señaló.

Explicó que el objetivo central es promover el conocimiento y la valoración de las transformaciones históricas de México mediante la creación de calaveritas literarias que recuperen, desde el humor, la imaginación y la tradición popular del Día de Muertos, la memoria de los personajes que contribuyeron a la construcción del país. Asimismo, busca fomentar procesos de creación artística y literaria que permitan a las y los estudiantes expresar sus ideas, emociones y perspectivas.

Precisó que el derecho a la educación también implica el derecho a la cultura y al conocimiento de nuestra historia. En ese sentido, destacó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) promueve el pensamiento crítico y el sentido humanista, por lo que esta convocatoria impulsa la expresión escrita y la creación artística y literaria como formas de expresión cultural que fortalecen el reconocimiento de las tradiciones y la diversidad y riqueza cultural de México.

El titular de la SEP indicó que las y los ganadores de las tres categorías —A. Educación Básica: Primaria (quinto y sexto grados) y Secundaria; B. Educación Media Superior, y C. Educación Superior— serán invitados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la conferencia “La mañanera del pueblo”, para dar a conocer sus calaveritas. Un jurado evaluará la capacidad de las y los participantes para desarrollar propuestas propias, imaginativas y novedosas en la manera de abordar a los personajes de la historia de México.

La convocatoria es de alcance nacional y está dirigida a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación básica, media superior y superior. La participación será individual y cada estudiante podrá registrar una sola calaverita literaria, del 14 al 26 de octubre de 2026 por medio de la página https://dggeyet.sep.gob.mx/convocatoria_calaverita_literaria_2026/#!/

Las obras deberán ser originales, inéditas, de autoría individual y estar escritas en español o en alguna lengua indígena nacional. En este último caso, deberán acompañarse de una traducción al español para facilitar su evaluación.

Cada calaverita deberá incluir un título y señalar el nombre del personaje histórico elegido. Asimismo, deberá cumplir con la siguiente estructura: para educación básica, de cuatro a seis estrofas; para educación media superior y superior, de seis a 12 estrofas. Cada estrofa deberá estar integrada por cuatro versos.

Para consultar los detalles y las bases de participación, la Secretaría de Educación Pública pone a disposición del público su página oficial de internet, así como el enlace a la convocatoria https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2026/10/CONVOCATORIA.pdf