México genera casi 140.000 toneladas de residuos al día: SEMARNAT

octubre 14, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Una clase abierta, virtual y gratuita con el arquitecto estadounidense Michael Reynolds presentará el método Earthship, una propuesta de arquitectura bioclimática que integra materiales reutilizados, generación de energía y gestión del agua. Una alternativa real para contrarrestar la crisis climática y habitacional en México y en toda la región de América Latina y el Caribe.

¿Cómo construir viviendas que consuman menos energía, aprovechen mejor el agua y reduzcan su impacto ambiental? México enfrenta desafíos que vuelven cada vez más relevante esta pregunta. La gestión de los residuos, el acceso a viviendas adecuadas y la necesidad de adaptar las construcciones a condiciones climáticas cada vez más exigentes, es una preocupación de agenda social y ambiental.

Según el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026, presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México genera 139.902 toneladas de residuos sólidos urbanos al día. De acuerdo con el organismo, solo el 5% recibe algún tipo de tratamiento y el 72% no cuenta con procesos de valorización.

El desafío habitacional también es significativo. La actualización 2025 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), publicada en septiembre de 2026, estima que 8,33 millones de viviendas se encuentran en situación de rezago habitacional, equivalentes al 21% del parque habitacional de México. En ellas viven cerca de 29,7 millones de personas.

A estos desafíos se suma el impacto ambiental del sector de la construcción en el planera. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Alianza Global para los Edificios y la Construcción (GlobalABC), los edificios y la construcción representan alrededor del 37% de las emisiones globales de CO₂ y casi la mitad de la extracción mundial de materiales.

En este contexto, explorar alternativas que permitan aprovechar mejor los recursos, incorporar materiales recuperados y adaptar las construcciones a las condiciones ambientales locales abre nuevas preguntas para la arquitectura, la ingeniería y el desarrollo de soluciones habitacionales.

¿Qué es una Earthship?

Las Earthships son construcciones bioclimáticas diseñadas para aprovechar los recursos naturales y reducir la dependencia de los servicios convencionales. El método fue desarrollado hace más de cinco décadas por el arquitecto estadounidense Michael Reynolds, quien propone integrar materiales reutilizados, generación de energía, captación y gestión del agua y producción de alimentos en el diseño de las viviendas.

La propuesta invita a repensar cómo se construye y se habita: ¿qué materiales pueden recuperarse y aprovecharse en una edificación?, ¿cómo diseñar viviendas que utilicen mejor la energía y el agua?, ¿qué soluciones pueden adaptarse a las condiciones climáticas y normativas de México?

Una oportunidad de formación para profesionales mexicanos

Para acercar este enfoque a la comunidad profesional y académica, Earthship Academy, Aula Abierta y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) organizan una clase abierta, virtual y gratuita, a cargo de Michael Reynolds y con la participación del equipo docente de la Diplomatura Universitaria en Diseño y Construcción de Earthships.

El encuentro permitirá conocer los principios del método, sus aplicaciones y los contenidos de la diplomatura, orientada a quienes buscan profundizar sus conocimientos en arquitectura bioclimática, construcción sostenible y sistemas de autonomía edilicia. La actividad está dirigida a arquitectos, ingenieros, diseñadores, constructores, estudiantes y profesionales vinculados con la vivienda, el hábitat, la sostenibilidad y la construcción. Inscripción y participación gratuita con inscripción previa: https://spbr3.share.hsforms.com/27QC9EsJwRaiuObV90MHgsQ

Con la participación de todo el equipo docente de la diplomatura:

Michael Reynolds — Arquitecto y activista ambiental, creador de las Earthships desde los años 70 y fundador de Earthship Biotecture en Taos, Nuevo México. Referente mundial en bioarquitectura autosuficiente.

Deborah Binder — Directora ejecutiva de Biotecture Planet Earth, referente internacional en Earthships con más de 25 proyectos en seis continentes.

Agathe Cauchy — Magíster en Educación para la Sostenibilidad (Universidad de Londres) y directora de Earthship Academy desde 2014, la plataforma educativa global de Earthship Biotecture.

Gonzalo Homps — Arquitecto especializado en arquitectura sustentable, cofundador de N4VE y certificado por la Earthship Biotecture Academy.

Juan Pilotta — Ingeniero en Electrónica, permacultor y certificado por la Earthship Biotecture Academy.

Santiago Herguindey — Arborista especializado en bioconstrucción y sistemas autosuficientes, integrante del equipo N4VE Tierra. Combina construcción colaborativa, trabajo en territorio e implementación de estrategias de autonomía con materiales naturales y reutilizados.

Darío Wacker — Arquitecto (FADU-UBA) especializado en diseño bioclimático y tecnologías para la autonomía edilicia. Certificado por la Earthship Biotecture Academy, con formación en energías renovables, cubiertas verdes, biopiscinas y sistemas de captación y tratamiento de agua.