Audiencia de Caro Quintero por asesinato de Kiki Camarena concluye sin acuerdo de culpabilidad

octubre 14, 2026

BROOKLYN, NUEVA YORK.- La audiencia del capo mexicano Rafael Caro Quintero en Brooklyn, Nueva York en Estados Unidos concluyó sin acuerdo de culpabilidad tras las conversaciones de la defensa para evitar el juicio, así lo informó la agencia EFE.

En la audiencia celebrada ante el juez Frederic Blok: federales y fiscales discutieron la posibilidad de evitar un juicio para el mexicano. El juez declaró el caso como complejo y fijó otra cita previa al juicio programado para el día 8 de marzo del 2027.

Será el próximo 20 de noviembre cuando se defina si hay acuerdo de culpabilidad. Para el 18 de diciembre la defensa podrá presentar sus mociones y la réplica se extenderá hasta el 5 de febrero.

El acusado de delitos contra la salud es juzgado principalmente por el caso del agente Kiki Camarena que ocurrió hace 40 años en Jalisco, la prioridad para la Fiscalía de Estados Unidos.

Caro Quintero acudió con una camiseta naranja y su uniforme de color café ante las autoridades. Su nueva audiencia será en Nueva York el próximo 20 de noviembre, ampliarán el periodo por los delitos que se le imputan.

De acuerdo con los términos de extradición se descarta la pena de muerte desde que México lo envió a Estados Unidos. Su defensa busca mejorar las condiciones carcelarias, por los llamados “juicios del narco”, prevén que le den una cadena perpetua.

¿Qué cargos le imputan a Caro Quintero?

Crimen organizado

Tortura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena

Dos cargos por conspiración por distribuir e introducir droga a Estados Unidos?

Posesión y acopio de armas