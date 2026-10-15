Incompleto, trámite de Cosoleacaque para donar terreno a favor de escuela

octubre 14, 2026

La solicitud planteada en 2022 registró faltantes en documentación; actualmente el Congreso está a la espera que el Cabildo informe mediante oficio el seguimiento: diputado Paul Martínez.

Xalapa, Ver., 14 de octubre de 2026.- El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz, diputado Paul Martínez Marie, informó que la solicitud del Ayuntamiento de Cosoleacaque para dar en donación un terreno para la construcción de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 158, con clave 30DTS0158B, se registró -desde 2022- como incompleta y se está a la espera de que la autoridad municipal en funciones retome el seguimiento a la misma y cumpla con los requisitos previamente señalados.

Debido a recientes declaraciones y manifestaciones de padres de familia de dicho plantel sobre el estatus de la donación del ayuntamiento a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para la regularización legal del centro educativo, el diputado Martínez Marie dijo que el pasado mes de septiembre, mediante oficio, se comunicó a la sindicatura de Cosoleacaque, a cargo de Nereyda Jiménez Cruz, sobre el estado de la petición realizada y los documentos faltantes, con la finalidad de evitar dilaciones relacionadas con el expediente.

El legislador puntualizó que para el Congreso del Estado es de suma importancia la educación en Veracruz y que ésta cumpla con los estándares de calidad que las familias merecen; sin embargo, explicó, es necesario que todas estas acciones se realicen conforme lo que marca la ley a fin de evitar cualquier inconveniente que pudiera perjudicar posteriormente a la institución.

Reiteró que cualquier autoridad, sea del nivel que sea, está obligada a cumplir con todos los requisitos previstos por la legislación y, como en este caso, falta el seguimiento que el Cabildo debe dar a la solicitud planteada desde 2022 y que por cuestiones administrativas municipales no se ha podido concretar.