Se han atendido 80 gestiones y se recibieron 3 quejas por falta de medicamentos en Sesver

Se han atendido 80 gestiones y se recibieron 3 quejas por falta de medicamentos en Sesver

octubre 14, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, Minerva Regina Pérez López dio a conocer que se han recibido 80 solicitudes de intervención y tres quejas por falta de medicamentos, insumos y atención médica en el sector salud.



De acuerdo a la titular el organismo son tres quejas en 2026, dos contra centros de salud de Xalapa y una más contra el Hospital de Río Blanco.

“En lo que va del año son tres quejas, dos por centros de salud aquí en Xalapa y una en Río Blanco, además hemos realizado alrededor de 80 gestiones en casos en donde las personas peticionarias nos han señalado que hay alguna falta de medicamento o atención”.

Destacó que en el caso de las solicitudes de intervención se ha logrado que los ciudadanos accedan al servicio médico o la entrega de medicamentos necesarios para sus tratamientos.



En ese sentido, dijo, la Comisión a su cargo busca que estas denuncias se solucionen a través de la gestión directa.

“Hemos atendido las solicitudes, sobre todo ahorita porque ya hay un mecanismo nacional en donde cuando en un centro no hay se busca qué otro centro tiene la medicina que falta”.



La presidenta de la Comisión exhortó a las y los ciudadanos que ante cualquier situación en el sector salud solicite la intervención del organismo, el cual inicia las gestiones para resolver su problema.